50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в шортах и блузе с глубоким декольте

Шарлиз Терон вышла в свет на китайском фотоколле, посвященном фильму «Одиссея». Событие прошло в Пекине, где актриса также посетила официальную премьеру картины. Информацию об этом распространил ресурс RCFA.
50-летняя звезда появилась перед камерами в бежевых шортах и блузе с глубоким декольте, дополненной черным воротником. Завершили образ туфли на высоких каблуках и крупные кольца. Стилисты уложили волосы актрисы с объемом у корней, а в макияже сделали акцент на розовую помаду.
Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье на премьере.