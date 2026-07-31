50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в шортах и блузе с глубоким декольте

50-летняя звезда появилась перед камерами в бежевых шортах и блузе с глубоким декольте, дополненной черным воротником. Завершили образ туфли на высоких каблуках и крупные кольца. Стилисты уложили волосы актрисы с объемом у корней, а в макияже сделали акцент на розовую помаду.