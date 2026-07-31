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50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в шортах и блузе с глубоким декольте

Актриса посетила кинопремьеру в Пекине

Шарлиз Терон вышла в свет на китайском фотоколле, посвященном фильму «Одиссея». Событие прошло в Пекине, где актриса также посетила официальную премьеру картины. Информацию об этом распространил ресурс RCFA.

Шарлиз Терон
Шарлиз ТеронИсточник: Соцсети

50-летняя звезда появилась перед камерами в бежевых шортах и блузе с глубоким декольте, дополненной черным воротником. Завершили образ туфли на высоких каблуках и крупные кольца. Стилисты уложили волосы актрисы с объемом у корней, а в макияже сделали акцент на розовую помаду.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном мини-платье на премьере.