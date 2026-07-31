«Наш дом официально мой и я в состоянии сама себя обеспечивать — это мое решение, так я себя чувствую счастливее, есть ощущение материального трофея за свою работу. Тут у каждой девушки своя зона комфорта. Он обеспечивает себя, нас. У него есть свое жилье. В кризисные моменты мы всегда можем побыть в одиночестве. Предполагаю, что это тоже влияет на качество отношений, мы вместе не из-за бытовой безысходности, когда люди живут под одной крышей, только потому что им некуда уехать, или женщина остается с мужчиной только потому что у нее нет своих денег», — поделилась знаменитость.