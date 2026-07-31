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Звезда «СашиТани» назвала главный секрет крепких отношений

Актриса Алина Ланина заявила, что в отношениях важна поддержка и отсутствие манипуляций
Алина Ланина
Алина ЛанинаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала Леди Mail, что считает главными составляющими счастливых отношений поддержку и отсутствие манипуляций.

Артистка не раскрывает имя своего избранника, но охарактеризовала его как мудрого человека. По словам Ланиной, ее профессия научила ее разбираться в собственных эмоциях и управлять ими. Именно это помогает паре находить компромиссы и избегать конфликтов.

«Наш дом официально мой и я в состоянии сама себя обеспечивать — это мое решение, так я себя чувствую счастливее, есть ощущение материального трофея за свою работу. Тут у каждой девушки своя зона комфорта. Он обеспечивает себя, нас. У него есть свое жилье. В кризисные моменты мы всегда можем побыть в одиночестве. Предполагаю, что это тоже влияет на качество отношений, мы вместе не из-за бытовой безысходности, когда люди живут под одной крышей, только потому что им некуда уехать, или женщина остается с мужчиной только потому что у нее нет своих денег», — поделилась знаменитость.

Ланина подчеркнула, что в их отношениях нет места манипуляциям. Пара держится вместе исключительно потому, что им хорошо друг с другом. Актриса назвала себя и возлюбленного командой, поддержкой и друзьями. Она добавила, что ее партнер — замечательный отец, который берет на себя все домашние дела. У артистки двое детей: сын Лев, которому четыре года, и двухлетняя дочь Надежда.

Ранее Алина Ланина показала редкое фото своих детей.