МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Владимир Бортко в беседе с ТАСС заявил, что заочное обвинение Службы безопасности Украины за оправдания действий России волнует его «как прошлогодний снег».
Ранее об обвинении сообщили в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в сообщении отмечается, что Бортко неоднократно в публичных выступлениях «ставил под сомнение украинскую государственность».
«Меня это волнует как прошлогодний снег», — сказал режиссер.
Российскому режиссеру вменяются две статьи Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводится при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора Украины.
В мае 2026 года Бортко исполнилось 80 лет. В творческой биографии режиссера — десятки фильмов и сериалов, среди которых «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба» и многие другие.
На Украине регулярно заочно предъявляют обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Россией.