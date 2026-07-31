В США выставят на аукционе маску из «Крика» и топор из «Сияния»

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Маска из фильма «Крик» (Scream, 1996), топор из «Сияния» (The Shining, 1980), перчатки из картины «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990) и другие предметы, связанные с кино и телевидением, будут представлены на аукционе кинореквизита Propstore. Он пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 26 по 29 августа.
«Компания Propstore представляет четырехдневный аукцион, на котором будет выставлено более 1,4 тыс. лотов, связанных с кино и телевидением, а также более 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта», — говорится на сайте аукциона.
Отмечается, что на аукционе также выставят янтарную окаменелость с комаром из вступительной сцены «Парка Юрского периода» (Jurassic Park, 1993), костюм кролика из «Донни Дарко» (Donnie Darko, 2001), броню Железного Человека из фильма «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War, 2016) и зубы оборотня из клипа Майкла Джексона на песню Thriller (1982).
Стартовая цена лотов самых знаковых предметов кинореквизита варьируется от $50 тыс. до $500 тыс.