CBS: у Netflix требуют $105 млн за утерю мастер-копии боевика «Стойкость»

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Создатели ленты «Стойкость» о секретной миссии по дезинформации нацистов о месте высадки в Европе союзников в 1944 году подали в суд в Калифорнии на стриминговый сервис Netflix, потребовав от него компенсации в размере $105 млн за потерю мастер-копии фильма. Об этом сообщил телеканал CBS.