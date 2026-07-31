CBS: у Netflix требуют $105 млн за утерю мастер-копии боевика «Стойкость»

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Создатели ленты «Стойкость» о секретной миссии по дезинформации нацистов о месте высадки в Европе союзников в 1944 году подали в суд в Калифорнии на стриминговый сервис Netflix, потребовав от него компенсации в размере $105 млн за потерю мастер-копии фильма. Об этом сообщил телеканал CBS.
Согласно утверждению истцов, утеря Netflix жесткого диска с копией пока не вышедшего на экраны шпионского боевика подорвала перспективы его продаж. На создание фильма стоимостью свыше $45 млн ушло более семи лет. В главных ролях снялись, помимо Николаса Кейджа, Мэттью Гуд, Бен Кингсли и Майкл Шин. По сведениям заявителей, ассоциированный продюсер фильма Дэниел Хайдо лично передал американской компании незашифрованную мастер-копию фильма для показа потенциальному покупателю.
Через неделю после его демонстрации Netflix проинформировал создателей «Стойкости» в электронном письме, что жесткий диск был украден, утверждают истцы. Похищение мастер-копии фильма, как говорится в жалобе, «существенно, если не полностью, подорвало рыночную привлекательность ленты».
Представитель Netflix заявил, что компания «оспаривает любые утверждения о том, что фильм, выпущенный без надлежащих мер защиты, соответствующих отраслевым стандартам, сопряжен с риском потерь».