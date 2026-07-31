Чтобы убедительно показать истощение своей героини, Любовь Аксенова несколько месяцев готовилась к съемкам под контролем специалистов — диетологов, эндокринологов и спортивных тренеров. Она придерживалась строгого режима питания, потребляла от 400 до 800 калорий в день, тренировалась и проходила спортивную сушку. В результате ее вес снизился с 53 до 48 килограммов.

Для роли начальницы колонии Надежды Цапковой Лариса Гузеева исследовала хронику и биографию Ильзы Кох — одной из самых известных и жестоких надзирательниц нацистских концлагерей. Эти материалы помогли ей глубже раскрыть психологию своего персонажа.

Линда Лапиньш готовилась к роли Яны Рейн по-своему. Перед съемками актриса с юмором рассказывала, что «экстремально ела хачапури». Такой подход позволял ей экономить время на изнурительных тренировках и сосредоточиться на работе над сложным образом заключенной.

Для подготовки к роли Татарки Ирине Носовой организовали встречи в формате созвонов с бывшими заключенными. Их рассказы помогли лучше понять особенности поведения и психологию людей, оказавшихся в таких обстоятельствах.

Съемки проходили с февраля по июль, и большую часть этого периода стояла холодная и дождливая погода. По словам актеров, сырость и пасмурные дни усиливали эмоциональное состояние на площадке и помогали глубже погрузиться в атмосферу истории.