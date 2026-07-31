Сериал «Холод» — российская криминальная драма о мести с Любовью Аксеновой, Ларисой Гузеевой и Линдой Лапиньш в главных ролях. В центре сюжета — Женя, чья жизнь рушится после страшной аварии: в ней погибают ее муж и шестилетняя дочь. Однако настоящие виновники трагедии, дети состоятельных родителей, подкупили судью и избежали наказания. Женя оказывается за решеткой за преступление, которого не совершала.
В колонии главная героиня знакомится с Яной — влиятельной заключенной, осужденной за убийство. Однажды Женя спасает Яну, и та решает обучить ее правилам выживания в тюрьме. Более того, она помогает Жене сбежать. Выйдя на свободу, Женя начинает подготовку к тщательно продуманной мести тем, кто лишил ее семьи.
Локации, где снимали сериал «Холод»
Съемки сериала «Холод» начались в конце января 2025 года. Основными площадками для работы над криминальной драмой стали Москва и Московская область.
Кутузовский проспект
Одним из самых сложных эпизодов для съемочной группы стала сцена аварии на Кутузовском проспекте. Для создания реалистичного трюка с переворотом автомобиля специалисты подготовили специальный минивэн: из салона убрали лишние элементы, установили защитный каркас и спортивное кресло с надежными креплениями для каскадера.
Главным элементом конструкции стала пневматическая пушка, размещенная под днищем машины. В момент столкновения устройство подбрасывало автомобиль вверх, создавая эффект опасного переворота и позволяя снять сцену зрелищно и безопасно.
Заброшенное здание недалеко от Химок
Для съемок сцен в женской колонии команда сериала выбрала заброшенное здание в 20 минутах езды от Химок. Пустующий объект пришлось серьезно доработать: художники добавили детали, которые помогли создать атмосферу исправительного учреждения — выбитые окна, облупившуюся краску, ржавый забор с колючей проволокой.
Именно здесь снимали важные эпизоды тюремной жизни героинь, включая прогулочный двор. Работа на этой площадке продолжалась с февраля по июль, а большую часть времени стояла пасмурная и дождливая погода. По словам актрис, холод и сырость помогали лучше передать состояние персонажей и усиливали напряжение сцен.
Интересные факты о съемках сериала «Холод»
Создатели сериала уделили большое внимание подготовке актеров и деталям, которые помогли сделать историю более достоверной. Исполнители главных ролей не просто перевоплотились в персонажей, а тщательно изучали их характеры, меняли привычный образ жизни и работали с эмоциональным состоянием героев.
Чтобы убедительно показать истощение своей героини, Любовь Аксенова несколько месяцев готовилась к съемкам под контролем специалистов — диетологов, эндокринологов и спортивных тренеров. Она придерживалась строгого режима питания, потребляла от 400 до 800 калорий в день, тренировалась и проходила спортивную сушку. В результате ее вес снизился с 53 до 48 килограммов.
Для роли начальницы колонии Надежды Цапковой Лариса Гузеева исследовала хронику и биографию Ильзы Кох — одной из самых известных и жестоких надзирательниц нацистских концлагерей. Эти материалы помогли ей глубже раскрыть психологию своего персонажа.
Линда Лапиньш готовилась к роли Яны Рейн по-своему. Перед съемками актриса с юмором рассказывала, что «экстремально ела хачапури». Такой подход позволял ей экономить время на изнурительных тренировках и сосредоточиться на работе над сложным образом заключенной.
Для подготовки к роли Татарки Ирине Носовой организовали встречи в формате созвонов с бывшими заключенными. Их рассказы помогли лучше понять особенности поведения и психологию людей, оказавшихся в таких обстоятельствах.
Съемки проходили с февраля по июль, и большую часть этого периода стояла холодная и дождливая погода. По словам актеров, сырость и пасмурные дни усиливали эмоциональное состояние на площадке и помогали глубже погрузиться в атмосферу истории.
Ирина Носова получила осложнение после съемок под дождем. Во время работы актриса серьезно заболела — у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.