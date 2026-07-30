Первую большую победу он одержал задолго до кино
Интерес к силовым тренировкам появился у Арнольда Шварценеггера еще в подростковом возрасте. Уже в 20 лет он стал самым молодым победителем конкурса «Мистер Вселенная» на тот момент, а позже семь раз выигрывал титул «Мистер Олимпия». Именно успехи в бодибилдинге открыли ему дорогу в кино.
Спортивная карьера сделала Арнольда мировой звездой еще до выхода его самых известных фильмов. Документальная лента «Качая железо» познакомила миллионы зрителей с харизматичным атлетом и фактически стала отправной точкой его актерской карьеры. После этого предложения от режиссеров начали поступать регулярно.
Голливуд не сразу поверил в будущую звезду
В начале карьеры продюсеров смущали сильный австрийский акцент, сложная для произношения фамилия и непривычная внешность актера. Некоторое время ему даже советовали взять псевдоним и отказаться от ролей, где требовалось много говорить. Однако Шварценеггер решил не менять ни имя, ни манеру речи.
Переломным моментом стал фильм «Конан-варвар», после которого актер получил главную роль в «Терминаторе». Картина Джеймса Кэмерона превратила его в мировую кинозвезду, а фраза I'll be back стала одной из самых узнаваемых киноцитат в истории.
Он сумел построить карьеру далеко за пределами кино
В 2003 году Шварценеггер был избран губернатором Калифорнии и занимал этот пост два срока — до 2011 года. Таким образом он стал одним из немногих актеров, которым удалось добиться столь заметного успеха в политике. После завершения полномочий Арнольд вернулся к съемкам и общественной деятельности.
Сам актер не раз говорил, что Америка дала ему возможности, о которых он не мог мечтать в юности. Получив гражданство США в 1983 году, он сохранил и австрийское гражданство. История эмигранта, сумевшего добиться мирового признания, остается одной из самых известных в Голливуде.
Шварценеггер оказался успешным бизнесменом
Задолго до прихода в политику актер начал вкладывать деньги в недвижимость и различные коммерческие проекты. Благодаря этим инвестициям он сформировал крупное состояние, не зависящее исключительно от гонораров за фильмы. Такой подход не раз помогал ему выбирать роли без оглядки на финансовую необходимость.
Сегодня Шварценеггер продолжает сниматься в кино и сериалах, выпускает книги, ведет популярную рассылку о здоровом образе жизни и занимается благотворительными инициативами. Даже в день своего 79-летия актер решил сделать подарок поклонникам, запустив бесплатную годовую фитнес-программу. Кажется, для него возраст давно стал лишь очередной цифрой в биографии.