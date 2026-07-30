Интерес к силовым тренировкам появился у Арнольда Шварценеггера еще в подростковом возрасте. Уже в 20 лет он стал самым молодым победителем конкурса «Мистер Вселенная» на тот момент, а позже семь раз выигрывал титул «Мистер Олимпия». Именно успехи в бодибилдинге открыли ему дорогу в кино.