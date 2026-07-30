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О Джорджио Армани снимут сериал

Пока у проекта нет официального названия
Джорджио Армани
Джорджио АрманиИсточник: Legion-Media.ru

Итальянская кинокомпания Lux Vide совместно с модным домом Armani анонсировали биографический сериал о жизни Джорджио Армани. Название проекта пока не определено, как и исполнитель главной роли.

Режиссером выступит Ферзан Озпетек — турецко-итальянский постановщик, которого с дизайнером связывало многолетнее знакомство. Сценарий он пишет в соавторстве с Франческо Арланчем. Дом Armani предоставит команде доступ к архивам, историческим вещам и локациям, связанным с кутюрье.

«Я знал Джорджио, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет», — рассказал Озпетек. Режиссер назвал Армани «провидцем и блестящим художником».

Армани умер 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Параллельно готовится полнометражный байопик «Армани: Король моды» — его снимет двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Билле Аугуст. Однако модный дом Armani и семья дизайнера заявили, что не причастны к этому фильму и не давали разрешения на его создание.