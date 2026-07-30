Армани умер 4 сентября 2025 года в возрасте 91 года. Параллельно готовится полнометражный байопик «Армани: Король моды» — его снимет двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Билле Аугуст. Однако модный дом Armani и семья дизайнера заявили, что не причастны к этому фильму и не давали разрешения на его создание.