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Джордж Клуни с семьей покинул дом во Франции из-за лесных пожаров

Актер с женой и детьми уехал с территории, где бушует огонь
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джордж Клуни и его жена Амаль уехали из своего особняка на юго-востоке Франции. Причиной стали бушующие лесные пожары. Об этом пишет издание People.

65-летний Джордж Клуни с супругой и с девятилетними близнецами Александром и Эллой постоянно живет в коммуне Бриньоль. Сейчас их дом оказался на территории, где активно распространяются природные пожары.

О своем решении эвакуироваться супруги сообщили в письме, адресованном мэру Бриньоля. В послании они выразили тревогу за судьбу своей виллы.

«Мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент», — сказано в начале письма.

При этом Джордж Клуни выразил уверенность, что непременно вернется домой и окажет поддержку жителям города, если это будет необходимо.

«Амаль и я хотим сделать все возможное, чтобы, что бы ни случилось с нашей коммуной, оставаться частью этого сообщества и участвовать в его восстановлении», — говорится в сообщении.

Ранее жена Джорджа Клуни откровенно рассказала о браке с ним.