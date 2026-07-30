Актер Джордж Клуни и его жена Амаль уехали из своего особняка на юго-востоке Франции. Причиной стали бушующие лесные пожары. Об этом пишет издание People.
65-летний Джордж Клуни с супругой и с девятилетними близнецами Александром и Эллой постоянно живет в коммуне Бриньоль. Сейчас их дом оказался на территории, где активно распространяются природные пожары.
О своем решении эвакуироваться супруги сообщили в письме, адресованном мэру Бриньоля. В послании они выразили тревогу за судьбу своей виллы.
«Мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент», — сказано в начале письма.
При этом Джордж Клуни выразил уверенность, что непременно вернется домой и окажет поддержку жителям города, если это будет необходимо.
«Амаль и я хотим сделать все возможное, чтобы, что бы ни случилось с нашей коммуной, оставаться частью этого сообщества и участвовать в его восстановлении», — говорится в сообщении.
Ранее жена Джорджа Клуни откровенно рассказала о браке с ним.