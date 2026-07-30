По сюжету, майор Андрей Китаев, он же Кит (Панфилов), — звезда полицейских соцсетей, харизматичный оперативник с вечной фляжкой в кармане. В напарницы ему дают стажерку Нику Юдину (Красовская), которая случайно стала популярной после вирусного видео с задержанием. Китаев циничен, опытен и ни во что не верит.