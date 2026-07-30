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Никита Панфилов и Анастасия Красовская стали напарниками в сериале «Коп-звезда»

Анонсирована также дата выхода комедийного детектива
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Никита Панфилов и Анастасия Красовская на съемках сериала «Коп-звезда»
Никита Панфилов и Анастасия Красовская на съемках сериала «Коп-звезда»

Стала известна дата выхода комедийного детектива «Коп-звезда» с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской в главных ролях. На телеканале ТНТ премьера сериала состоится 3 августа, а на онлайн-платформе Иви новые серии начнут выходить вслед за эфиром.

По сюжету, майор Андрей Китаев, он же Кит (Панфилов), — звезда полицейских соцсетей, харизматичный оперативник с вечной фляжкой в кармане. В напарницы ему дают стажерку Нику Юдину (Красовская), которая случайно стала популярной после вирусного видео с задержанием. Китаев циничен, опытен и ни во что не верит.

Никита Панфилов на съемках сериала «Коп-звезда»
Никита Панфилов на съемках сериала «Коп-звезда»

Ника — полная противоположность: верит в людей и справедливость. Вместе они раскрывают громкие дела — и почти все попадает в соцсети. Ника научит Андрея снова доверять, а Кит поможет ей избавиться от розовых очков.

Кадр из сериала «Коп-звезда»
Кадр из сериала «Коп-звезда»

Режиссером-постановщиком выступил Виталий Дудка, известный по проектам «Юра-дворник» и «Нейробатя».