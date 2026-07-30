Стала известна дата выхода комедийного детектива «Коп-звезда» с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской в главных ролях. На телеканале ТНТ премьера сериала состоится 3 августа, а на онлайн-платформе Иви новые серии начнут выходить вслед за эфиром.
По сюжету, майор Андрей Китаев, он же Кит (Панфилов), — звезда полицейских соцсетей, харизматичный оперативник с вечной фляжкой в кармане. В напарницы ему дают стажерку Нику Юдину (Красовская), которая случайно стала популярной после вирусного видео с задержанием. Китаев циничен, опытен и ни во что не верит.
Ника — полная противоположность: верит в людей и справедливость. Вместе они раскрывают громкие дела — и почти все попадает в соцсети. Ника научит Андрея снова доверять, а Кит поможет ей избавиться от розовых очков.
Режиссером-постановщиком выступил Виталий Дудка, известный по проектам «Юра-дворник» и «Нейробатя».