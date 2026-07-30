Внучка Алисы Фрейндлих показала редкие фото с мужем и детьми

В интервью журналистам Алиса Фрейндлих говорила, что довольна выбором внучки и считает ее супруга достойным человеком. Сама Анна Мышинская отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать правнуков и нянчится с ними, чтобы дать ей возможность отдохнуть.