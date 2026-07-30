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Внучка Алисы Фрейндлих показала редкие фото с мужем и детьми

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих поделилась редкими фото с мужем и детьми
Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкие фото с мужем и детьми
Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкие фото с мужем и детьмиИсточник: Газета.Ру

Внучка Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Мышинская, поделилась семейными кадрами с отдыха. Она опубликовала фото с мужем и детьми в соцсети. Сейчас семья проводит отпуск на море.

Дочерям пары Софии семь лет, а сыну Юрию — четыре года.

Алиса Фрейндлих и Анна Мышинская (фото: соцсети)
Алиса Фрейндлих и Анна Мышинская (фото: соцсети)

Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского в 2017 году. Влюбленные решили пожениться за несколько лет до официальной церемонии: они хотели сами накопить на свадьбу, поэтому откладывали торжество.

В интервью журналистам Алиса Фрейндлих говорила, что довольна выбором внучки и считает ее супруга достойным человеком. Сама Анна Мышинская отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать правнуков и нянчится с ними, чтобы дать ей возможность отдохнуть.

Ранее внучка Алисы Фрейндлих поделилась редкими кадрами с подросшими детьми.