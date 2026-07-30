Внучка Алисы Фрейндлих показала редкие фото с мужем и детьми

Внучка Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Мышинская, поделилась семейными кадрами с отдыха. Она опубликовала фото с мужем и детьми в соцсети. Сейчас семья проводит отпуск на море.
Дочерям пары Софии семь лет, а сыну Юрию — четыре года.
Анна вышла замуж за актера Алексея Мышинского в 2017 году. Влюбленные решили пожениться за несколько лет до официальной церемонии: они хотели сами накопить на свадьбу, поэтому откладывали торжество.
В интервью журналистам Алиса Фрейндлих говорила, что довольна выбором внучки и считает ее супруга достойным человеком. Сама Анна Мышинская отмечала в личном блоге, что бабушка помогает воспитывать правнуков и нянчится с ними, чтобы дать ей возможность отдохнуть.
Ранее внучка Алисы Фрейндлих поделилась редкими кадрами с подросшими детьми.