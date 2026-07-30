Актриса Любовь Толкалина опубликовала в соцсети свежие снимки с творческой фотосессии. На кадрах звезда запечатлена в поле: на ней только рубашка, а лицо прикрыто полупрозрачным шарфом.
Артистка не раз подчеркивала, что не видит ничего зазорного в демонстрации красоты женского тела. Как отмечает сама знаменитость, негатив под такими публикациями чаще всего пишут именно женщины, которые упрекают ее в «разврате». Толкалина редко вступает в споры с пользовательницами соцсетей, однако иногда все же отвечает на хейт.
Ранее Елена Проклова поддержала рассказавшую о пережитом насилии Любовь Толкалину.