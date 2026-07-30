Артистка не раз подчеркивала, что не видит ничего зазорного в демонстрации красоты женского тела. Как отмечает сама знаменитость, негатив под такими публикациями чаще всего пишут именно женщины, которые упрекают ее в «разврате». Толкалина редко вступает в споры с пользовательницами соцсетей, однако иногда все же отвечает на хейт.