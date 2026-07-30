В 2003 году у актеров родилась дочь Таисия. Однако у супругов в отношениях наступил кризис, и через несколько месяцев после появления девочки они решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод, а через четыре года стали снова жить вместе. Телеведущая признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие семейные ценности и по-другому взглянуть на своего избранника.