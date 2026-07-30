Юлия Меньшова поделилась редким кадром с наследницей. Актриса и телеведущая показала подписчикам свою 23-летнюю дочь Таисию Гордину. Девушка позировала дома в компании собаки по кличке Рита. Семейным фото звезда поделилась в соцсети.
«Две грации», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала, что завела питомца в марте 2026 года. По признанию актрисы, собака стала настоящим членом семьи, которого все окружили заботой и любовью.
Меньшова замужем за коллегой Игорем Гординым. Они поженились в 1996 году, а 13 декабря 1997 года у них родился первенец Андрей.
В 2003 году у актеров родилась дочь Таисия. Однако у супругов в отношениях наступил кризис, и через несколько месяцев после появления девочки они решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод, а через четыре года стали снова жить вместе. Телеведущая признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие семейные ценности и по-другому взглянуть на своего избранника.
Ранее Юлия Меньшова в день 57-летия показала фото родителей.