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Юлия Меньшова показала редкое фото с дочерью Таисией

Актриса опубликовала редкое фото дочери с питомцем
Юлия Меньшова
Юлия МеньшоваИсточник: Legion-Media.ru

Юлия Меньшова поделилась редким кадром с наследницей. Актриса и телеведущая показала подписчикам свою 23-летнюю дочь Таисию Гордину. Девушка позировала дома в компании собаки по кличке Рита. Семейным фото звезда поделилась в соцсети.

«Две грации», — отметила артистка.

Юлия Меньшова показала дочь / фото: соцсети
Юлия Меньшова показала дочь / фото: соцсети

Знаменитость рассказывала, что завела питомца в марте 2026 года. По признанию актрисы, собака стала настоящим членом семьи, которого все окружили заботой и любовью.

Меньшова замужем за коллегой Игорем Гординым. Они поженились в 1996 году, а 13 декабря 1997 года у них родился первенец Андрей.

В 2003 году у актеров родилась дочь Таисия. Однако у супругов в отношениях наступил кризис, и через несколько месяцев после появления девочки они решили разойтись. Артисты официально не оформляли развод, а через четыре года стали снова жить вместе. Телеведущая признавалась, что эта ситуация позволила ей переосмыслить многие семейные ценности и по-другому взглянуть на своего избранника.

Ранее Юлия Меньшова в день 57-летия показала фото родителей.