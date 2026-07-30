Агата Муцениеце рассмешила сотрудников ДПС необычным внешним видом

Агата Муцениеце рассказала, как удивила сотрудников ДПС, не успев закончить домашние процедуры. Звезда сериала «Закрытая школа» выехала на дорогу прямо с маской и патчами на лице.
«Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция. Посмеялась… Также я сходила на заправку, люди все таращились. Все новости к этому часу», — поделилась она.
Патрульные не смогли сдержать улыбку, увидев знаменитость в таком образе. Сама артистка отнеслась к ситуации с юмором и не стала скрывать от поклонников этот забавный случай.
Ранее Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово».