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Звезда «Полицейского с Рублевки» показала редкое фото подросших детей

Актриса София Каштанова опубликовала фото с детьми
София Каштанова на премьере сериала «Двойная жизнь Ми», фото: пресс-служба
София Каштанова на премьере сериала «Двойная жизнь Ми», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые отправилась в отпуск с детьми в Турцию и показала поклонникам, как выросли ее наследники. Актриса опубликовала в соцсети семейные кадры, сделанные на яхте. Артистка призналась, что впечатления от поездки превзошли ожидания.

«Конечно, этот отдых мы не забудем, это было идеально. Впервые в Турции с детьми, ранее только в Стамбуле проездом бывали. За две недели мы не скучали ни часу: было вкусно, чистейшее море, творчество, концерты, шоу», — поделилась эмоциями знаменитость.

София Каштанова с детьми / фото: соцсети
София Каштанова с детьми / фото: соцсети

Старшему сыну Каштановой Джорджу уже исполнилось семь лет, а младшей дочери Даниэле — пять. Ранее актриса рассказывала, что следит за фигурой с помощью правильного питания. По словам звезды, привычка есть здоровую пищу появилась у нее после курса лечения щитовидной железы.

Ранее София Каштанова появилась на публике с известным сценаристом.