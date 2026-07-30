«Конечно, этот отдых мы не забудем, это было идеально. Впервые в Турции с детьми, ранее только в Стамбуле проездом бывали. За две недели мы не скучали ни часу: было вкусно, чистейшее море, творчество, концерты, шоу», — поделилась эмоциями знаменитость.