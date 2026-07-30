Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые отправилась в отпуск с детьми в Турцию и показала поклонникам, как выросли ее наследники. Актриса опубликовала в соцсети семейные кадры, сделанные на яхте. Артистка призналась, что впечатления от поездки превзошли ожидания.
«Конечно, этот отдых мы не забудем, это было идеально. Впервые в Турции с детьми, ранее только в Стамбуле проездом бывали. За две недели мы не скучали ни часу: было вкусно, чистейшее море, творчество, концерты, шоу», — поделилась эмоциями знаменитость.
Старшему сыну Каштановой Джорджу уже исполнилось семь лет, а младшей дочери Даниэле — пять. Ранее актриса рассказывала, что следит за фигурой с помощью правильного питания. По словам звезды, привычка есть здоровую пищу появилась у нее после курса лечения щитовидной железы.
Ранее София Каштанова появилась на публике с известным сценаристом.