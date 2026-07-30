Роузи Хантингтон-Уайтли, избранница актера Джейсона Стэйтема, приняла участие в новой рекламной кампании российского бренда Эконика. Снимки уже опубликованы в соцсети.
На кадрах модель запечатлена в черном тренче и высоких кожаных сапогах. Стилисты собрали ее волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж.
На других фотографиях Роузи демонстрирует сапоги, сумки и аксессуары из новой осенне-зимней коллекции. Как отметили редакторы, съемка проходила в одном из старинных особняков Парижа.
Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема выложила фото в крошечном бикини на яхте.