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Возлюбленная Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для российского бренда

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для рекламы российского бренда
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети

Роузи Хантингтон-Уайтли, избранница актера Джейсона Стэйтема, приняла участие в новой рекламной кампании российского бренда Эконика. Снимки уже опубликованы в соцсети.

На кадрах модель запечатлена в черном тренче и высоких кожаных сапогах. Стилисты собрали ее волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

На других фотографиях Роузи демонстрирует сапоги, сумки и аксессуары из новой осенне-зимней коллекции. Как отметили редакторы, съемка проходила в одном из старинных особняков Парижа.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема выложила фото в крошечном бикини на яхте.