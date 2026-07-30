Продюсера «Джокера» и «Вавилона» обвинили в создании финансовой пирамиды на $100 млн

«Главный аргумент в пользу покупки фильма “Джокер” заключался в том, что он инвестировал в этот проект, и это имело огромный финансовый успех. Он не сказал им, что спрос значительно превысил предложение, и обманул инвесторов… Каждый раз он использует новый проект, чтобы окупить первый», — сказал адвокат Александр Лофтус.