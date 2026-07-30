Режиссер «Собачьего сердца» получил подозрение от СБУ

Культовый российский режиссер Владимир Бортко получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) за призывы к ядерным ударам по территории Украины. Об этом сообщает украинское ведомство в своем Telegram-канале.
В СБУ отметили, что автор фильма «Собачье сердце» и сериала «Бандитский Петербург» призывал использовать ядерный арсенал России при проведении специальной военной операции (СВО).
«На основании собранных документов были предоставлены сведения, Владимир Бортко обвиняется по двум статьям — за пропаганду войны и оправдания военной агрессии. Проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.