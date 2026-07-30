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Медведев считает, что время для создания фильмов про СВО уже пришло

Председатель «Единой России» отметил, что таких фильмов пока недостаточно
Кадр из фильма «Малыш»
Кадр из фильма «Малыш»

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Среди уже снятых документальных и художественных фильмов о специальной военной операции есть талантливые работы, поэтому откладывать создание такого кино на 10 лет не следует. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск».

«Вот я кое-что смотрел из того, что сделано по СВО. Знаете, есть талантливые вещи», — сказал Медведев. При этом он отметил, что таких фильмов пока недостаточно.

По словам председателя партии, один из крупных российских режиссеров высказывал мнение, что до создания фильмов о подобных событиях должно пройти около 10 лет.

«Я думаю, это не так сейчас. Время очень сильно спрессовалось», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что современные фильмы про СВО выглядят гораздо правдивее, чем современные фильмы о Великой Отечественной войне, поскольку их авторы сами участвуют в происходящих событиях или хорошо знают их обстоятельства.

«Вот такие фильмы надо смотреть», — добавил Медведев.