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Медведев: образ успешного семейного человека должен чаще появляться в кино

Председатель «Единой России» усомнился, является ли карьерист-одиночка идеалом для кого-либо
Кадр из фильма «Елки 13»
Кадр из фильма «Елки 13»

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Образ успешного семейного человека должен «более активно появляться» в российском кинематографе и других видах контента. Такое мнение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск».

«Не знаю, является ли карьерист-одиночка идеалом для кого-либо, мне кажется, и раньше это не выглядело так», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о формировании в кино образа успешного мужчины.

«Но на самом деле образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно, должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом творческом жанре при создании любого контента», — подчеркнул он.