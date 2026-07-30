Медведев: образ успешного семейного человека должен чаще появляться в кино

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Образ успешного семейного человека должен «более активно появляться» в российском кинематографе и других видах контента. Такое мнение высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск».
«Не знаю, является ли карьерист-одиночка идеалом для кого-либо, мне кажется, и раньше это не выглядело так», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о формировании в кино образа успешного мужчины.
«Но на самом деле образ нормального человека, успешного семейного человека, действительно, должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом творческом жанре при создании любого контента», — подчеркнул он.