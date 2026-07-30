Депутат Бурляев призвал прекратить эксперименты при экранизациях русской классики

По его словам, современные фильмы о Лермонтове не отражают подлинный образ поэта. «Я видел крайний фильм о Лермонтове — это издевательство над поэтом. Это попытка расписаться: “И мы также о нем думаем, вот такой он был — неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек”. Что вы делаете, братцы? Не надо так бить по нашим пророкам» — задался вопросом он.