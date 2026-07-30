Депутат Бурляев призвал прекратить эксперименты при экранизациях русской классики

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев призвал отказаться от экспериментов при экранизациях произведений русских классиков.
«Сейчас вообще стали издеваться над классиками, и начали это, еще делая фильм о Бунине. У нас взялись и за Пушкина — так “отстреляли” по нему, искажая историю, образ пророка России. Там тоже взяли рэперов [на главные роли]», — сказал Бурляев журналистам.
По его словам, современные фильмы о Лермонтове не отражают подлинный образ поэта. «Я видел крайний фильм о Лермонтове — это издевательство над поэтом. Это попытка расписаться: “И мы также о нем думаем, вот такой он был — неуживчивый, гордый, колкий и неприятный человек”. Что вы делаете, братцы? Не надо так бить по нашим пророкам» — задался вопросом он.
Режиссеру, сценаристу и актеру Николаю Бурляеву 3 августа исполнится 80 лет. В 1987 году Николай Бурляев поставил по собственному сценарию фильм «Лермонтов» и исполнил в нем главную роль. Он также исполнял роли в фильмах «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова режиссера Юрия Кары, «Какая чудная игра» режиссера Петра Тодоровского, «Любовь и правда Федора Тютчева» режиссера Натальи Бондарчук, «Адмирал» Андрея Кравчука и других. Бурляев снялся в более чем 60 фильмах и основал Международный кинофорум «Золотой витязь».