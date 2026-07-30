Медведев признался, что ему мало нравится современное кино о Великой Отечественной войне

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Большинство современных фильмов о Великой Отечественной войне не передают правду жизни, поскольку их снимают люди, «которые войны не знают», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск».
«Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня по Великой Отечественной войне», — сказал Медведев.
По его мнению, дело не в качестве производства или освоении средств.
«Просто снимают люди, которые войны не знают. Они не знают той войны. Поэтому появляются боевики о Великой Отечественной войне», — отметил он. Медведев добавил, что в таких картинах «пули красиво летают», люди хорошо бегают и происходят взрывы, однако «правды жизни нет».
Фильмы о войне, снятые в 1950—1980-е годы, были гораздо ближе к реальности, поскольку над ними работали фронтовики и люди, знавшие войну, считает Медведев. «
Там не было спецэффектов, но там была правда», — подчеркнул он.
Медведев также отметил, что качественное произведение не появляется в результате указаний снимать кино на определенную тему. По его словам, оно должно «идти от сердца», а главное — быть талантливым.