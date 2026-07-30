Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев признался, что ему мало нравится современное кино о Великой Отечественной войне

Эти фильмы не передают правду жизни, поскольку их снимают люди, «которые войны не знают», заявил председатель «Единой России»
Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Большинство современных фильмов о Великой Отечественной войне не передают правду жизни, поскольку их снимают люди, «которые войны не знают», заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск».

«Мне очень мало нравится из того, что снимается сегодня по Великой Отечественной войне», — сказал Медведев.

По его мнению, дело не в качестве производства или освоении средств.

«Просто снимают люди, которые войны не знают. Они не знают той войны. Поэтому появляются боевики о Великой Отечественной войне», — отметил он. Медведев добавил, что в таких картинах «пули красиво летают», люди хорошо бегают и происходят взрывы, однако «правды жизни нет».

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

Фильмы о войне, снятые в 1950—1980-е годы, были гораздо ближе к реальности, поскольку над ними работали фронтовики и люди, знавшие войну, считает Медведев. «

Там не было спецэффектов, но там была правда», — подчеркнул он.

Медведев также отметил, что качественное произведение не появляется в результате указаний снимать кино на определенную тему. По его словам, оно должно «идти от сердца», а главное — быть талантливым.