Медведев признался, что ему мало нравится современное кино о Великой Отечественной войне

«Просто снимают люди, которые войны не знают. Они не знают той войны. Поэтому появляются боевики о Великой Отечественной войне», — отметил он. Медведев добавил, что в таких картинах «пули красиво летают», люди хорошо бегают и происходят взрывы, однако «правды жизни нет».