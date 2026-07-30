Николая Фоменко оштрафовали за неоплату парковки в срок

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мировой судья оштрафовал на 10 тыс. рублей актера и ведущего Николая Фоменко по делу об отказе исполнить административное наказание, передает корреспондент ТАСС из судебного участка № 183 района Очаково-Матвеевское города Москвы, где прошло заседание.
«Суд признал Фоменко виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в двойном размере — 10 тыс. рублей», — сказано в решении судьи.
Как следует из материалов дела, в конце февраля Фоменко был назначен штраф за парковку в неположенном месте в размере 5 тыс. рублей. В установленный срок — до апреля — актер не оплатил штраф.
Перед заседанием Фоменко прислал в суд ходатайство, где просил рассмотреть дело в его отсутствие. Он полностью признал вину, приложил квитанцию о том, что оплатил штраф с задержкой и указал, что согласен со штрафом в двойном размере.
В соответствии с КоАП РФ, за неуплату штрафа полагается штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.