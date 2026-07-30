Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Создателя «Аладдина» спасли с вершины горы в Аризоне

Оскароносного аниматора Глена Кина эвакуировали вертолётом с горы в Аризоне
Глен Кин
Глен КинИсточник: Legion-Media.ru

Обладатель премии «Оскар» аниматор Глен Кин был экстренно эвакуирован вертолетом с вершины горы Мамми в Аризоне после того, как ему внезапно стало плохо во время похода с внуками. Пожарная служба опубликовала видео спасательной операции, назвав ее примером сложной работы технических спасателей в экстремальных условиях.

72-летний Кин рассказал, что во время прогулки по сужающейся тропе он понял, что не может продолжать путь и нуждается в помощи. Он позвал на помощь, и на место вылетел спасательный вертолет пожарной службы Финикса. Кина подняли на борт на веревке и доставили в безопасную зону. Сам аниматор поблагодарил спасателей и признался, что во время подъема на вертолете оглядывал места, где лазил в детстве.

«Господи, спасибо тебе. Это было настоящее благословение — иметь такую команду. И они действительно рисковали своими жизнями на краю этого узкого уступа», — сказал он.

В пожарной службе уточнили, что сообщение о туристе с головокружением поступило около восьми утра. Температура в это время уже достигала 33 градусов. Кин отказался от дальнейшей медицинской помощи. Капитан пожарной службы Тодд Келлер предупредил туристов о важности осторожности в жаркую погоду.

«Вы подвергаете опасности не только себя, но и своих пожарных и сотрудников экстренных служб», — отметил он.

Глен Кин известен по работе над мультфильмами «Аладдин», «Красавица и чудовище» и «Русалочка». В 2018 году он получил «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», который создал вместе с покойным Коби Брайантом.