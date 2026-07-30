Создателя «Аладдина» спасли с вершины горы в Аризоне

72-летний Кин рассказал, что во время прогулки по сужающейся тропе он понял, что не может продолжать путь и нуждается в помощи. Он позвал на помощь, и на место вылетел спасательный вертолет пожарной службы Финикса. Кина подняли на борт на веревке и доставили в безопасную зону. Сам аниматор поблагодарил спасателей и признался, что во время подъема на вертолете оглядывал места, где лазил в детстве.