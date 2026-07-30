Создателя «Аладдина» спасли с вершины горы в Аризоне

Обладатель премии «Оскар» аниматор Глен Кин был экстренно эвакуирован вертолетом с вершины горы Мамми в Аризоне после того, как ему внезапно стало плохо во время похода с внуками. Пожарная служба опубликовала видео спасательной операции, назвав ее примером сложной работы технических спасателей в экстремальных условиях.
72-летний Кин рассказал, что во время прогулки по сужающейся тропе он понял, что не может продолжать путь и нуждается в помощи. Он позвал на помощь, и на место вылетел спасательный вертолет пожарной службы Финикса. Кина подняли на борт на веревке и доставили в безопасную зону. Сам аниматор поблагодарил спасателей и признался, что во время подъема на вертолете оглядывал места, где лазил в детстве.
«Господи, спасибо тебе. Это было настоящее благословение — иметь такую команду. И они действительно рисковали своими жизнями на краю этого узкого уступа», — сказал он.
В пожарной службе уточнили, что сообщение о туристе с головокружением поступило около восьми утра. Температура в это время уже достигала 33 градусов. Кин отказался от дальнейшей медицинской помощи. Капитан пожарной службы Тодд Келлер предупредил туристов о важности осторожности в жаркую погоду.
«Вы подвергаете опасности не только себя, но и своих пожарных и сотрудников экстренных служб», — отметил он.
Глен Кин известен по работе над мультфильмами «Аладдин», «Красавица и чудовище» и «Русалочка». В 2018 году он получил «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», который создал вместе с покойным Коби Брайантом.