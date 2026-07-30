Умер обладатель кинопремии «Гойя» Маноло Соло

Испанский актер Маноло Соло скончался в Мадриде на 63-м году жизни, сообщает академия кинематографических искусств и наук Испании.
«В Мадриде в возрасте 62 лет от рака скончался актер Маноло Соло — одна из ключевых фигур современного испанского кинематографа», — говорится в публикации.
Маноло Соло (Мануэль Хесус Фернандес Серрано) родился в испанском городе Альхесирас в 1964 году. В начале карьеры выступал как певец и музыкант. Впоследствии начал играть в театре и сниматься в кино.
Актер неоднократно был номинирован на главную кинематографическую премию Испании «Гойя». В 2017 году стал ее обладателем за роль в фильме «Терпеливый». Среди других работ с его участием — «Лабиринт Фавна», «Бугимен. Начало легенды», «Закройте глаза».