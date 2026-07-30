Умер обладатель кинопремии «Гойя» Маноло Соло

Актер неоднократно был номинирован на главную кинематографическую премию Испании «Гойя». В 2017 году стал ее обладателем за роль в фильме «Терпеливый». Среди других работ с его участием — «Лабиринт Фавна», «Бугимен. Начало легенды», «Закройте глаза».