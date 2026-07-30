Дженнифер Энистон поделилась своим бьюти-уходом и рассказала, как ей удается сохранять свежий вид. Звезде сериала «Друзья», которой недавно исполнилось 57 лет, выглядит заметно моложе паспортного возраста, и сама она признается, что остается верна ряду косметических продуктов уже более двух десятилетий.
Главным открытием для Энистон стал универсальный бальзам Elizabeth Arden Eight Hour стоимостью около 15 фунтов. Актриса пользуется этим средством с конца 90-х годов — тогда крем ей посоветовал лондонский визажист. Дженнифер наносит бальзам на веки и называет его незаменимым в ежедневном уходе.
«Это мой крем, который держится восемь часов. Я нашла его в конце 90-х в Лондоне, и одна визажистка начала наносить его мне на веки, и она была права, я не выхожу из дома без него», — рассказала актриса в интервью Harper’s Bazaar UK.
Энистон добавила, что уже успела «подсадить» на Eight Hour свою коллегу по «Утреннему шоу» Риз Уизерспун. Среди постоянных средств в косметичке актрисы — карандаш для губ Charlotte Tilbury, солнцезащитный крем с высоким SPF и тональный стик для быстрого выравнивания тона кожи. Актриса много лет повторяет, что без SPF не выходит из дома и считает защиту от солнца одним из базовых правил антивозрастного ухода.
Особое внимание Дженнифер уделяет лимфодренажному массажу лица. Для этого она использует золотой аппликатор и прибор Therabody, который помогает снять отечность вокруг глаз. От классической завивки ресниц звезда отказалась в пользу горячих щипцов, чтобы не травмировать волоски. Волосы, которые давно стали ее узнаваемой «фишкой», она поддерживает в форме с помощью дорожного набора собственного бренда LolaVie, совмещая уход и работу над развитием своего бьюти-проекта.
Даже в минуты ожидания на съемочной площадке Энистон не забывает о физической активности — актриса достает из сумки фитнес-браслет Pvolve P-band и использует его для дополнительной нагрузки на руки. При этом ее главный принцип красоты остается неизменным: «Если что-то работает, не нужно это менять».
В интервью Дженнифер не раз подчеркивала, что строит уход вокруг стабильно работающих средств, здорового образа жизни, воды, сна и умеренности в макияже.
Ранее Дженнифер Энистон показала редкие фото с возлюбленным.