В России представят анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Институт развития интернета представят анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых. Первая серия проекта уже готова к показу, она будет опубликована в четверг в соцсетях вуза и партнеров историко-просветительского проекта, сообщила пресс-служба МГУ.
Героями сериала стали руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов, основатель нейропсихологии Александр Лурия, микробиолог Зинаида Ермольева, предотвратившая эпидемию холеры в Сталинграде, академик Андрей Сахаров, пионер авиации Александр Можайский, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Канторович, исследователь Арктики Отто Шмидт и другие.
«МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с Институтом развития интернета представляют новый историко-просветительский проект — анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых, чьи открытия изменили ход истории и продолжают влиять на развитие науки. Первый из восьми 20-минутных эпизодов выйдет 30 июля и будет опубликован в социальных сетях МГУ и партнеров», — сообщили в вузе.
Проект также будет представлен на площадках международного фестиваля «Наука 0+», Открытых недель науки БРИКС+ и VI Конгресса молодых ученых, где состоятся открытые обсуждения новых форматов популяризации науки.
«Все эпизоды будут переведены на шесть языков — английский, испанский, французский, итальянский, китайский и сербский — и представлены зарубежной аудитории», — уточнили в МГУ.
За каждым открытием — личность
Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, история развития науки состоит из историй конкретных людей, чьи идеи, талант и ответственность меняли страну и мир.
«Сегодня особенно важно рассказывать о выдающихся отечественных ученых современным языком, чтобы молодое поколение понимало: за каждым большим открытием стоит личность, упорный труд и стремление служить обществу. Московский университет всегда видел свою миссию не только в развитии науки, но и в сохранении памяти о тех, кто создавал ее историю», — добавил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.