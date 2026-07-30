В России представят анимационный сериал о выдающихся отечественных ученых

«Сегодня особенно важно рассказывать о выдающихся отечественных ученых современным языком, чтобы молодое поколение понимало: за каждым большим открытием стоит личность, упорный труд и стремление служить обществу. Московский университет всегда видел свою миссию не только в развитии науки, но и в сохранении памяти о тех, кто создавал ее историю», — добавил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.