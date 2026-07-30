Супруга актера Андрея Бурковского, который ранее покинул Россию и перебрался в США, выложила в сеть откровенные снимки. Ольга Бурковская примерила крошечное бикини и устроила фотосессию на борту яхты. Кадры появились в ее блоге. Бизнесвумен сообщила подписчикам, что проводит время в Сен-Тропе.
«Прекрасное время с моими любимыми друзьями», — написала основательница актерской школы в Нью-Йорке.
Ольга и Андрей официально стали мужем и женой 29 августа 2008 года. В браке у пары родились двое детей: сын Максим, которому сейчас 14 лет, и 12-летняя дочь Алиса.
Ранее артист делился в соцсетях подробностями жизни наследников. Он рассказывал, что девочка недавно заинтересовалась волейболом — ее быстро приняли в школьную команду, и она уже начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, дети без проблем адаптировались на новом месте и обзавелись друзьями.
Ранее Андрей Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы.