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Жена уехавшего в США Андрея Бурковского показала фото в бикини в Сен-Тропе

Жена актера Андрея Бурковского опубликовала фото в откровенном бикини
Андрей Бурковский с женой
Андрей Бурковский с женой

Супруга актера Андрея Бурковского, который ранее покинул Россию и перебрался в США, выложила в сеть откровенные снимки. Ольга Бурковская примерила крошечное бикини и устроила фотосессию на борту яхты. Кадры появились в ее блоге. Бизнесвумен сообщила подписчикам, что проводит время в Сен-Тропе.

«Прекрасное время с моими любимыми друзьями», — написала основательница актерской школы в Нью-Йорке.

Ольга Бурковская / фото: соцсети
Ольга Бурковская / фото: соцсети

Ольга и Андрей официально стали мужем и женой 29 августа 2008 года. В браке у пары родились двое детей: сын Максим, которому сейчас 14 лет, и 12-летняя дочь Алиса.

Ранее артист делился в соцсетях подробностями жизни наследников. Он рассказывал, что девочка недавно заинтересовалась волейболом — ее быстро приняли в школьную команду, и она уже начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, дети без проблем адаптировались на новом месте и обзавелись друзьями.

Ранее Андрей Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы.