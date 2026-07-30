Ранее артист делился в соцсетях подробностями жизни наследников. Он рассказывал, что девочка недавно заинтересовалась волейболом — ее быстро приняли в школьную команду, и она уже начала ездить на соревнования в другие города. По словам шоумена, дети без проблем адаптировались на новом месте и обзавелись друзьями.