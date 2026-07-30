89-летняя Немоляева ответила Сокурову на дефицит женского взгляда в кино

«Например, женщин-актрис много. Взять хотя бы наш театр. Я могу только похвалиться и ответить Сокурову, что у меня внучка режиссер сняла фильм, получила награду на фестивале “Короче” за дебют. Я не вижу такого дефицита [женского взгляда в кино]. А в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша (Александр Лазарев — прим. “Газета”). Как-то театры обеднели. Но я очень приветствую новых интересных актеров», — поделилась Немоляева.