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Звезда «Ландышей» сыграет Юрия Гагарина: первые фото в образе

Стало также известно, кто исполнили другие ключевые роли в ленте «Чайка»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Леонела Мантурова в фильме «Чайка»
Леонела Мантурова в фильме «Чайка»

Объявлен полный актерский состав фильма «Чайка», посвященного историческому полету Валентины Терешковой в космос. Образ первой женщины-космонавта в разные периоды жизни воплотят Леонела Мантурова, Ольга Гришова и Таисия Калинина. Юрия Гагарина сыграет Сергей Городничий, известный по сериалу «Ландыши».

Сергей Городничий на съемках фильма «Чайка»
Сергей Городничий на съемках фильма «Чайка»

Алексей Кравченко перевоплотится в главного конструктора Сергея Королева. Роль мужа Терешковой, космонавта Андрияна Николаева, исполнит Дмитрий Чеботарев

Дмитрий Чеботарев и Алексей Кравченко на съемках фильма «Чайка»
Дмитрий Чеботарев и Алексей Кравченко на съемках фильма «Чайка»
Алексей Кравченко на съемках фильма «Чайка»
Алексей Кравченко на съемках фильма «Чайка»

Кирилл Зайцев перевоплотится в руководителя подготовки первых советских космонавтов Николая Каманина. Денис Власенко сыграет Валерия Быковского, дважды Героя Советского Союза, совершившего самый длительный одиночный полет в истории.

Денис Власенко на съемках фильма «Чайка»
Денис Власенко на съемках фильма «Чайка»

«Для меня было важно уйти от привычного образа обаятельного парня с легендарной улыбкой и показать Гагарина зрелым, мудрым человеком, который поддерживает Валентину Терешкову и берет на себя ответственность за успех ее полета», — поделился Сергей Городничий.

Сергей Городничий на съемках фильма «Чайка»
Сергей Городничий на съемках фильма «Чайка»

Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, авторы сценария — Илья Куликов и Валерия Подорожнова.

Премьера фильма «Чайка» состоится в российских кинотеатрах 8 апреля 2027 года.