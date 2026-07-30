Объявлен полный актерский состав фильма «Чайка», посвященного историческому полету Валентины Терешковой в космос. Образ первой женщины-космонавта в разные периоды жизни воплотят Леонела Мантурова, Ольга Гришова и Таисия Калинина. Юрия Гагарина сыграет Сергей Городничий, известный по сериалу «Ландыши».
Алексей Кравченко перевоплотится в главного конструктора Сергея Королева. Роль мужа Терешковой, космонавта Андрияна Николаева, исполнит Дмитрий Чеботарев.
Кирилл Зайцев перевоплотится в руководителя подготовки первых советских космонавтов Николая Каманина. Денис Власенко сыграет Валерия Быковского, дважды Героя Советского Союза, совершившего самый длительный одиночный полет в истории.
«Для меня было важно уйти от привычного образа обаятельного парня с легендарной улыбкой и показать Гагарина зрелым, мудрым человеком, который поддерживает Валентину Терешкову и берет на себя ответственность за успех ее полета», — поделился Сергей Городничий.
Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, авторы сценария — Илья Куликов и Валерия Подорожнова.
Премьера фильма «Чайка» состоится в российских кинотеатрах 8 апреля 2027 года.