«Для меня было важно уйти от привычного образа обаятельного парня с легендарной улыбкой и показать Гагарина зрелым, мудрым человеком, который поддерживает Валентину Терешкову и берет на себя ответственность за успех ее полета», — поделился Сергей Городничий.