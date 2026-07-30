Бен Аффлек выиграл $1 млн в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Бен Аффлек сорвал джекпот в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Компанию голливудской звезде составил Джейми Динг, рекордсмен по победам в викторине Jeopardy!. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Rolling Stone.
В решающем раунде участникам задали вопрос про имена индеек, которых президенты США по традиции милуют на День благодарения. Аффлек и Динг сначала взяли подсказку у ведущего Джимми Киммела, а затем попытались позвонить приятелю, но тот не ответил.
В итоге они последовали совету Киммела и выбрали вариант «Spaghetti & Meatbal» («Спагетти с фрикадельками»). Именно этот ответ принес им главный приз.
Все выигранные средства направят в благотворительный фонд «Инициатива Восточного Конго». Аффлек основал эту организацию еще в 2009 году. Интересно, что год назад его друг Мэтт Дэймон тоже выиграл $1 млн в той же телепрограмме.
Ранее сообщалось, что Бен Аффлек получил от Netflix 587 млн долларов за свой ИИ-стартап.