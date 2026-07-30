«„Нефть“ — это проект о том, как рушатся привычные ориентиры, когда человек остается один на один с отчаянием. О том, как далеко мы готовы зайти, чтобы вернуть то, что потеряли. И о цене, которую за это приходится платить», — рассказал Иван Охлобыстин.