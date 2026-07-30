Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кристина Асмус и Иван Охлобыстин снялись в сериале о цене богатства

Завершены съемки сериала «Нефть»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Нефть»
Кадр из сериала «Нефть»

Стало известно о завершении съемок сериала «Нефть» с Антоном Васильевым, Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным.

Герой этой комедии с элементами драмы — неудачник Семен Плахов (Васильев), который живет в провинциальном городке без нормальной работы и денег. Очередное отключение воды становится последней каплей: жена Галка (Елена Николаева) бросает его, забрав сына.

Антон Васильев и Елена Николаева на съемках сериала «Нефть»
Антон Васильев и Елена Николаева на съемках сериала «Нефть»

Но все меняет внезапное землетрясение — колодец Семена начинает бить нефтью. Вместе с местным чудаком Ульяном (Иван Добронравов) он ввязывается в подпольный нефтяной бизнес. Большие деньги оборачиваются большими проблемами.

Кристина Асмус на съемках сериала «Нефть»
Кристина Асмус на съемках сериала «Нефть»

«„Нефть“ — это проект о том, как рушатся привычные ориентиры, когда человек остается один на один с отчаянием. О том, как далеко мы готовы зайти, чтобы вернуть то, что потеряли. И о цене, которую за это приходится платить», — рассказал Иван Охлобыстин.

Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»
Иван Охлобыстин на съемках сериала «Нефть»

Режиссером сериала выступил Алексей Шабаров. В ролях также заняты Александр Горбатов, Роза Хайруллина и Андрей Максимов.

Сериал «Нефть» выйдет в онлайн-кинотеатрах Premier и Start, дата премьеры пока не объявлена.