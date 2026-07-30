Стало известно о завершении съемок сериала «Нефть» с Антоном Васильевым, Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным.
Герой этой комедии с элементами драмы — неудачник Семен Плахов (Васильев), который живет в провинциальном городке без нормальной работы и денег. Очередное отключение воды становится последней каплей: жена Галка (Елена Николаева) бросает его, забрав сына.
Но все меняет внезапное землетрясение — колодец Семена начинает бить нефтью. Вместе с местным чудаком Ульяном (Иван Добронравов) он ввязывается в подпольный нефтяной бизнес. Большие деньги оборачиваются большими проблемами.
«„Нефть“ — это проект о том, как рушатся привычные ориентиры, когда человек остается один на один с отчаянием. О том, как далеко мы готовы зайти, чтобы вернуть то, что потеряли. И о цене, которую за это приходится платить», — рассказал Иван Охлобыстин.
Режиссером сериала выступил Алексей Шабаров. В ролях также заняты Александр Горбатов, Роза Хайруллина и Андрей Максимов.
Сериал «Нефть» выйдет в онлайн-кинотеатрах Premier и Start, дата премьеры пока не объявлена.