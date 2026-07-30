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«Властелин колец» признан лучшим приключенческим фильмом XXI века

Всего в рейтинг вошли шесть картин
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Американское киноиздание Collider опубликовало рейтинг лучших приключенческих фильмов, вышедших с 2000 года. Первое место редакция отдала фильму «Властелин колец: Возвращение короля» Питера Джексона — финалу легендарной фэнтези-трилогии, собравшему 11 статуэток «Оскар».

Второе место у «Дюны: Часть вторая» — Collider выделяет визуальные эффекты, саундтрек и точное следование роману Фрэнка Херберта. «Безумный Макс: Дорога ярости», оказавшийся на третьем месте рейтинга, по мнению авторов списка, держит в постоянном напряжении и при этом удивляет неожиданной глубиной характеров: «Почти нет пространства для передышки».

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Примечательно, что режиссер Кристофер Нолан занял в списке сразу две строчки — с «Интерстелларом» (2014) ( и «Одиссеей» (2026), экранизацией гомеровского эпоса, которая вышла в мировой прокат 17 июля.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

При этом «Гладиатор» Ридли Скотта оказался на четвертом месте как «эмоционально захватывающая история мести».

Полный список лучших приключенческих фильмов 21-го века выглядит так:

  1. «Властелин колец: Возвращение короля» (2003, реж. Питер Джексон)
  2. «Дюна: Часть вторая» (2024, реж. Дени Вильнев)
  3. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, реж. Джордж Миллер)
  4. «Гладиатор» (2000, реж. Ридли Скотт)
  5. «Одиссея» (2026, реж. Кристофер Нолан)
  6. «Интерстеллар» (2014, реж. Кристофер Нолан)

Ранее Кристофер Нолан возглавил топ-100 самых влиятельных режиссеров Голливуда. 