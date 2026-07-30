Второе место у «Дюны: Часть вторая» — Collider выделяет визуальные эффекты, саундтрек и точное следование роману Фрэнка Херберта. «Безумный Макс: Дорога ярости», оказавшийся на третьем месте рейтинга, по мнению авторов списка, держит в постоянном напряжении и при этом удивляет неожиданной глубиной характеров: «Почти нет пространства для передышки».