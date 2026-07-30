Американское киноиздание Collider опубликовало рейтинг лучших приключенческих фильмов, вышедших с 2000 года. Первое место редакция отдала фильму «Властелин колец: Возвращение короля» Питера Джексона — финалу легендарной фэнтези-трилогии, собравшему 11 статуэток «Оскар».
Второе место у «Дюны: Часть вторая» — Collider выделяет визуальные эффекты, саундтрек и точное следование роману Фрэнка Херберта. «Безумный Макс: Дорога ярости», оказавшийся на третьем месте рейтинга, по мнению авторов списка, держит в постоянном напряжении и при этом удивляет неожиданной глубиной характеров: «Почти нет пространства для передышки».
Примечательно, что режиссер Кристофер Нолан занял в списке сразу две строчки — с «Интерстелларом» (2014) ( и «Одиссеей» (2026), экранизацией гомеровского эпоса, которая вышла в мировой прокат 17 июля.
При этом «Гладиатор» Ридли Скотта оказался на четвертом месте как «эмоционально захватывающая история мести».
Полный список лучших приключенческих фильмов 21-го века выглядит так:
- «Властелин колец: Возвращение короля» (2003, реж. Питер Джексон)
- «Дюна: Часть вторая» (2024, реж. Дени Вильнев)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, реж. Джордж Миллер)
- «Гладиатор» (2000, реж. Ридли Скотт)
- «Одиссея» (2026, реж. Кристофер Нолан)
- «Интерстеллар» (2014, реж. Кристофер Нолан)
Ранее Кристофер Нолан возглавил топ-100 самых влиятельных режиссеров Голливуда.