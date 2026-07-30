Павел Деревянко заявил, что его жена строит карьеру в кино самостоятельно

Павел Деревянко в беседе с KP.RU рассказал, что не помогает своей супруге Зое строить актерскую карьеру. По словам артиста, он принципиально не вмешивается в ее профессиональное развитие.
«Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что‑то разбираем, репетируем», — сказал актер.
Зоя увлеклась актерским мастерством уже после того, как познакомилась с Павлом. Она снялась уже в пяти проектах, в том числе и в сериале «Беспринципные». Ее продвижением занимается агент Павла — Наташа Гнеушева: она берет на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы. При этом сам Деревянко никак в этом не участвует.
Ранее сообщалось, что Ида Галич и Павел Деревянко снимутся в фильме про Кота в сапогах.