Павел Деревянко заявил, что его жена строит карьеру в кино самостоятельно

Зоя увлеклась актерским мастерством уже после того, как познакомилась с Павлом. Она снялась уже в пяти проектах, в том числе и в сериале «Беспринципные». Ее продвижением занимается агент Павла — Наташа Гнеушева: она берет на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы. При этом сам Деревянко никак в этом не участвует.