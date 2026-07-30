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Кэти Холмс поддержала решение дочери отказаться от фамилии Тома Круза

Актриса не удивилась отказу дочери Сури от фамилии отца
Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Кэти Холмс поддержала решение своей дочери Сури отказаться от фамилии отца — Тома Круза. Как пишет издание Page Six, звезда не стала мешать подростку в этом шаге.

«Кэти не удивилась решению Сури официально убрать фамилию “Круз”, потому что это просто часть ее натуры. Девочка всегда была невероятно независимой и уверенной в себе и принимала собственные решения», — рассказал инсайдер из окружения знаменитостей.

Сури Круз
Сури КрузИсточник: Legion-Media.ru

По словам источника, актриса знала, что дочь долго шла к этому решению, и не пыталась на него повлиять.

«Кэти не настаивала и не поощряла это. Это было исключительно решение Сури… Больше всего на свете Кэти хочет, чтобы дочь была счастлива и жила по своим собственным правилам», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее была раскрыта реакция Тома Круза на решение дочери сменить фамилию.