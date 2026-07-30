Зендая появилась на публике в платье с золотой «паутиной»

Голливудская звезда Зендая и ее муж Том Холланд вместе вышли в свет. Актриса выбрала для выхода наряд с отсылкой к роли своего супруга. Об этом пишет Daily Mail.
Пара посетила лондонскую премьеру картины «Человек-паук: Новый день». Знаменитости позировали фотографам, обнявшись. Зендая появилась перед публикой в белом макси-платье от Tamara Ralph.
Наряд украшала золотая «паутина», а также глубокое декольте. Актриса сделала объемную укладку и яркий макияж с розовыми румянами и темно-красной помадой. Том Холланд пришел на мероприятие в белой рубашке с галстуком, бордовом костюме и черных туфлях.
Ранее Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике.