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Зендая появилась на публике в платье с золотой «паутиной»

Актриса вышла в свет в тематическом наряде
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская звезда Зендая и ее муж Том Холланд вместе вышли в свет. Актриса выбрала для выхода наряд с отсылкой к роли своего супруга. Об этом пишет Daily Mail.

Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Пара посетила лондонскую премьеру картины «Человек-паук: Новый день». Знаменитости позировали фотографам, обнявшись. Зендая появилась перед публикой в белом макси-платье от Tamara Ralph.

Наряд украшала золотая «паутина», а также глубокое декольте. Актриса сделала объемную укладку и яркий макияж с розовыми румянами и темно-красной помадой. Том Холланд пришел на мероприятие в белой рубашке с галстуком, бордовом костюме и черных туфлях.

Ранее Зендая и Том Холланд продемонстрировали нежные чувства на публике.