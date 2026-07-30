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Том Холланд признался, что возненавидел одну из версий нового «Человека-паука»

Фильм «Человек-паук: Новый день» выходит в прокат уже 31 июля
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

В преддверии выхода фильма «Человек-паук: Новый день» Том Холланд рассказал, что в процессе постпродакшена команда пересмотрела множество разных версий монтажа ленты. Одна из них оказалась совершенно неудачной, сообщает Deadline

По словам Холланда, создатели собрали замечания всех участников тестовых показов и переделали фильм с учетом каждого из них.

«Они взяли все замечания абсолютно всех случайных людей, посмотревших картину, и переделали ее по ним. Мы посмотрели эту версию — и возненавидели ее. Это совершенно не работало», — признался актер.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

При этом Холланд подчеркнул: та версия давала зрителям именно то, о чем они просили, — но результат расходился с тем, чего хотела творческая группа. В итоге Marvel Studios и Sony Pictures от этого варианта отказались.

Холланд также отметил, что создание «Человека-паука 4» стало для него особенным: впервые его пригласили непосредственно в сценарную комнату, и он заранее изучил, какие претензии фанаты предъявляли к предыдущим фильмам франшизы. Дополнительным ориентиром послужил также его опыт на съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана, где актер сыграл Телемаха.