В преддверии выхода фильма «Человек-паук: Новый день» Том Холланд рассказал, что в процессе постпродакшена команда пересмотрела множество разных версий монтажа ленты. Одна из них оказалась совершенно неудачной, сообщает Deadline
По словам Холланда, создатели собрали замечания всех участников тестовых показов и переделали фильм с учетом каждого из них.
«Они взяли все замечания абсолютно всех случайных людей, посмотревших картину, и переделали ее по ним. Мы посмотрели эту версию — и возненавидели ее. Это совершенно не работало», — признался актер.
При этом Холланд подчеркнул: та версия давала зрителям именно то, о чем они просили, — но результат расходился с тем, чего хотела творческая группа. В итоге Marvel Studios и Sony Pictures от этого варианта отказались.
Холланд также отметил, что создание «Человека-паука 4» стало для него особенным: впервые его пригласили непосредственно в сценарную комнату, и он заранее изучил, какие претензии фанаты предъявляли к предыдущим фильмам франшизы. Дополнительным ориентиром послужил также его опыт на съемках «Одиссеи» Кристофера Нолана, где актер сыграл Телемаха.
Том Холланд и Зендая продемонстрировали нежные чувства на публике.