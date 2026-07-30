Турецкий актер Керем Бюрсин, получивший мировую известность после роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», оказался в центре громкого расследования. Как сообщает Life.ru со ссылкой на предоставляемые DiziMedia данные следствия, артиста допросили в рамках дела, связанного с деятельностью организации Ahbap.
В полицию звезду доставили 29 июля. Вместе с ним на допрос вызвали целый ряд известных артистов: Берну Лачин, Эду Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллу и Ирем Хэлваджиоглу.
По предварительным данным, правоохранители выясняют, имел ли Бюрсин отношение к группировке и не передавал ли он ей какую-либо информацию.
Важно подчеркнуть: официальных обвинений актеру пока не предъявили — речь идет исключительно о следственных мероприятиях.
Сейчас следователи устанавливают степень вовлеченности каждого из фигурантов. Если причастность подозреваемых будет доказана, им грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненного заключения.