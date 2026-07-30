Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина вызвали на допрос в полицию

Керема Бюрсина допросили в Турции по делу об участии в преступной организации
Керем Бюрсин
Керем БюрсинИсточник: Legion-Media.ru

Турецкий актер Керем Бюрсин, получивший мировую известность после роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», оказался в центре громкого расследования. Как сообщает Life.ru со ссылкой на предоставляемые DiziMedia данные следствия, артиста допросили в рамках дела, связанного с деятельностью организации Ahbap.

В полицию звезду доставили 29 июля. Вместе с ним на допрос вызвали целый ряд известных артистов: Берну Лачин, Эду Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллу и Ирем Хэлваджиоглу.

По предварительным данным, правоохранители выясняют, имел ли Бюрсин отношение к группировке и не передавал ли он ей какую-либо информацию.

Важно подчеркнуть: официальных обвинений актеру пока не предъявили — речь идет исключительно о следственных мероприятиях.

Сейчас следователи устанавливают степень вовлеченности каждого из фигурантов. Если причастность подозреваемых будет доказана, им грозит серьезное наказание — вплоть до пожизненного заключения.