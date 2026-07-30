Турецкий актер Керем Бюрсин, получивший мировую известность после роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», оказался в центре громкого расследования. Как сообщает Life.ru со ссылкой на предоставляемые DiziMedia данные следствия, артиста допросили в рамках дела, связанного с деятельностью организации Ahbap.