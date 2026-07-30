Актриса Юлия Пересильд поделилась с подписчиками кадрами в купальнике, сделанными во время отдыха с семьей. На снимках, опубликованных в соцсети, звезда запечатлена в черно-белом монокини на фоне морского побережья. При этом артистка уточнила, что на самом деле находится на работе и пока может только мечтать о пляже.