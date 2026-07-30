Актриса Юлия Пересильд поделилась с подписчиками кадрами в купальнике, сделанными во время отдыха с семьей. На снимках, опубликованных в соцсети, звезда запечатлена в черно-белом монокини на фоне морского побережья. При этом артистка уточнила, что на самом деле находится на работе и пока может только мечтать о пляже.
«Нет, я не на море. Но очень хочется в отпуск. Вот как никогда. Просто сидеть и молчать», — написала она.
В беседе с поклонниками Пересильд призналась, что природа наградила ее здоровым телом, из-за чего раньше она не уделяла ему особого внимания. Однако теперь актриса старается регулярно заниматься фитнесом и йогой, посещать сеансы массажа и более внимательно относиться к своему рациону.
Ранее 13-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в дерзкой фотосессии.