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Режиссер Сокуров заявил, что современному кино не хватает женского взгляда

Кинематографист подчеркнул важность женского голоса в кино
Александр Сокуров
Александр СокуровИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Александр Сокуров в интервью для Forbes Talk подчеркнул важность женского голоса в кино. 

По его мнению, женщины все еще недостаточно представлены в кинематографе. Сокуров также отметил, что мужчины часто не понимают женщин и не могут говорить от их имени.

«Мужской мир не признает женщину как человека. Женщина — не человек для мужского мира», — заявил он.

Режиссер также поделился, что способен определить, сняла ли фильм женщина, буквально по минуте экранного времени. Хотя он и не может четко объяснить, по каким признакам делает такой вывод.

Александр Сокуров
Александр СокуровИсточник: Legion-Media.ru

«Там, где мужчина остановится, женщина не остановится. Если у вас есть эпизод, который слишком реалистичен, мужчина обрежет сцену, не доведет ее до конца, а женщина обязательно доведет», — добавил Сокуров.

По мнению режиссера, женский подход к искусству отличается от мужского. Это связано с природой женщины: если у нее появляется плод, то обязательно должен быть ребенок.

Сокуров уверен, что если бы у женщин была возможность полноценно реализовать себя в искусстве, мир увидел бы «абсолютно другой кинематограф, радиотеатр и драматургию».

Ранее Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову о запрещенном кино.