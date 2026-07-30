Евгений Цыганов показал подписчикам редкий семейный кадр. На снимке актер запечатлен вместе со старшими детьми от брака с Ириной Леоновой. Поводом для встречи стал день рождения сына Андрея — юноше исполнилось 16 лет. Фотографию артист выложил в своем личном блоге.
В кадре Цыганов стоит перед зеркалом в компании именинника и остальных детей. Встреча, очевидно, была приурочена к важной дате, но подробности торжества артист раскрывать не стал.
«Поговаривают, что этот день был хорош для загадывания желаний. Озвучивать желания не буду, чтобы сбылись… С днем рождения», — написал Цыганов.
Подписчики актера тут же присоединились к поздравлениям и пожелали Андрею всего самого лучшего. Многие комментаторы также заметили, как сильно 16-летний парень внешне похож на своего знаменитого отца.
Ранее Юлия Снигирь показала, как отдыхает с мужем Евгением Цыгановым.