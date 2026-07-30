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Евгений Цыганов показал редкое семейное фото со старшими детьми от актрисы Леоновой

Актер поделился редким семейным кадром с детьми в день рождения сына
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Евгений Цыганов, фото: пресс-служба
Евгений Цыганов, фото: пресс-служба

Евгений Цыганов показал подписчикам редкий семейный кадр. На снимке актер запечатлен вместе со старшими детьми от брака с Ириной Леоновой. Поводом для встречи стал день рождения сына Андрея — юноше исполнилось 16 лет. Фотографию артист выложил в своем личном блоге.

Евгений Цыганов с детьми / фото: соцсети
Евгений Цыганов с детьми / фото: соцсети

В кадре Цыганов стоит перед зеркалом в компании именинника и остальных детей. Встреча, очевидно, была приурочена к важной дате, но подробности торжества артист раскрывать не стал.

«Поговаривают, что этот день был хорош для загадывания желаний. Озвучивать желания не буду, чтобы сбылись… С днем рождения», — написал Цыганов.

Подписчики актера тут же присоединились к поздравлениям и пожелали Андрею всего самого лучшего. Многие комментаторы также заметили, как сильно 16-летний парень внешне похож на своего знаменитого отца.

Ранее Юлия Снигирь показала, как отдыхает с мужем Евгением Цыгановым.