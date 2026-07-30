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Бывший сотрудник Джареда Лето рассказал о тяжелой атмосфере на съемочной площадке

Экс-коллега Джареда Лето заявил, что не хотел общаться с артистом во время работы
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

Бывший сотрудник, работавший с Джаредом Лето — фронтменом Thirty Seconds to Mars и голливудским актером, — рассказал, что атмосфера на площадке была невыносимой. Источник поделился подробностями с изданием Page Six.

«Он нехороший парень. В его глазах нет души. Во время работы с ним царила ужасная атмосфера, и он вызывал дискомфорт у окружающих. С ним было очень трудно разговаривать, если он даже пытался заговорить с нами», — заявил анонимный собеседник.

Как отметил инсайдер, Лето предъявлял к команде особые требования, хотя мог справиться с задачами сам. Например, он просил ассистентов «придерживать для него двери и плащ».

«Люди, знающие его много лет, также говорили, что у него очень проблемные отношения с женщинами. Все в музыкальной индустрии знают, что для него настанет день расплаты», — добавил источник.

Ранее, 29 июля, «Би-би-си» сообщило, что десять девушек обвинили Джареда Лето в насилии и домогательствах. По данным издания, четыре эпизода связаны с несовершеннолетними. Предполагаемые инциденты произошли в период с 2002 по 2016 год.