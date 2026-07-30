«Он нехороший парень. В его глазах нет души. Во время работы с ним царила ужасная атмосфера, и он вызывал дискомфорт у окружающих. С ним было очень трудно разговаривать, если он даже пытался заговорить с нами», — заявил анонимный собеседник.