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Известный турецкий актер и мэр задержан в рамках операции по борьбе с коррупцией

В Турции задержали актера и мэра Эрдала Бешикчиоглу по подозрению в коррупции
Эрдал Бешикчиоглу
Эрдал БешикчиоглуИсточник: Legion-Media.ru

В Турции задержали 56-летнего бывшего актера, а ныне мэра муниципалитета Этимесгут в провинции Анкара Эрдала Бешикчиоглу. Об этом сообщила газета Associated Press (AP).

По данным издания, Бешикчиоглу был задержан в рамках операции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Вместе с ним были взяты еще 55 человек. Уточняется, что расследование было начато на основании обвинений в незаконных действиях, связанных с рядом тендеров, проведенных муниципалитетом, и нарушениями в деятельности учреждения. Другие подробности дела пока не приводятся.

В издании отметили, что за последние два года в Турции арестовали сотни избранных мэров и других должностных лиц в рамках уголовных расследований против муниципалитетов, возглавляемых оппозицией. Например, в марте прошлого года был заключен под стражу бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого многие считали сильным потенциальным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ему предъявлены обвинения в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу грозит пожизненное заключение, говорится в статье.

Эрдал Бешикчиоглу представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию (CHP) и с 2024 года занимает пост мэра района Этимесгут. В прошлом он был актером. Наиболее известен по роли в детективном сериале «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре».