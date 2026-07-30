Известный турецкий актер и мэр задержан в рамках операции по борьбе с коррупцией

По данным издания, Бешикчиоглу был задержан в рамках операции правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и взяточничеством. Вместе с ним были взяты еще 55 человек. Уточняется, что расследование было начато на основании обвинений в незаконных действиях, связанных с рядом тендеров, проведенных муниципалитетом, и нарушениями в деятельности учреждения. Другие подробности дела пока не приводятся.