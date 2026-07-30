Джаред Лето высказался об обвинениях в сексуальном насилии

Издание «Би-би-си» сообщило, что десять девушек обвинили Джареда Лето в насилии и домогательствах. Утверждается, что четыре инцидента были связаны с несовершеннолетними. Предполагаемые случаи насилия произошли в период с 2002 по 2016 год.