Премьера фильма ожидается в 2027 году, однако более точной даты пока нет. Известно, что работа над картиной «Отец, еще отец» пройдет в 2026 году. Создатели пока не сообщали подробностей о производственном процессе и не называли день выхода фильма на экраны.