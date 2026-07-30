«Отец, еще отец» (2027) — российская комедийная драма, в центре которой окажутся непростые отношения отца и уже взрослого сына. Проект сочетает семейную историю с элементами комедии, а постановкой занимается режиссер Александр Баршак, известный по фильму «Елки-иголки». Еще на этапе анонса картина вызвала интерес благодаря звездному актерскому составу, поэтому за новостями о ее производстве зрители следят особенно внимательно.
Известно ли, когда выйдет фильм «Отец, еще отец» (2027)
Премьера фильма ожидается в 2027 году, однако более точной даты пока нет. Известно, что работа над картиной «Отец, еще отец» пройдет в 2026 году. Создатели пока не сообщали подробностей о производственном процессе и не называли день выхода фильма на экраны.
Кто сыграет в фильме «Отец, еще отец» (2027)
Главные роли в фильме исполнят Михаил Ефремов и Данила Козловский. Их участие стало одной из причин повышенного внимания к проекту еще до выхода картины. Также в актерский состав вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Пока создатели не раскрывают подробности о персонажах, которых предстоит сыграть артистам, но ожидается, что Ефремов сыграет отца, а Козловский — сына.
О чем будет фильм «Отец, еще отец» (2027)
Главный герой фильма — Кирилл, молодой мужчина, который давно живет в Москве, самостоятельно построил свою жизнь, работает учителем и воспитывает шестилетнего сына Петю. Однако, несмотря на стабильность, Кирилл остается связан ипотечными обязательствами.
Однажды ему предлагают поставить спектакль в провинциальном театре в Ельце. За эту работу герой может получить крупное вознаграждение, которого хватит для погашения кредита. Но у предложения есть необычное условие — спектакль должен оказаться провальным.
Вскоре Кирилл узнает, что художественный руководитель театра — его родной отец Георгий, с которым он никогда не встречался и не поддерживал общения. Эта неожиданная встреча становится главным испытанием для героя и меняет его планы.
Где снимают фильм «Отец, еще отец» (2027)
По состоянию на 21 июля 2026 года Елец указан как одна из ключевых локаций фильма «Отец, еще отец» режиссера Александра Баршака. Именно с этим городом связана часть сюжета картины, однако пока неизвестно, будет ли съемочная группа работать непосредственно в Липецкой области или Елец останется только местом действия истории.
Производством фильма занимается компания «КЕДР ПРО», а сопродюсером проекта выступает онлайн-кинотеатр Wink. Подробности о съемочном процессе, площадках и графике работы над картиной создатели пока не раскрывают.