В сети появились первые кадры и подробности нового сезона «Декстера»

Продолжение истории о серийном убийце Декстере Моргане выйдет до конца 2026 года, хотя точная дата премьеры пока неизвестна. Зато были опубликованы первые кадры, на которых вместе с главным героем — Чарли в исполнении Умы Турман и приемный отец Гарри Морган, которого вновь сыграл Джеймс Ремар. Также фанатов порадовали возвращением в сериал детектива Джоуи Куинна.