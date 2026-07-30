«Бриллиантовая бабочка» проведет международную кинематографическую сессию

«Отбор проводится по приглашению Российского фонда культуры среди кинематографистов из стран — участниц Евразийской академии кинематографических искусств, а также из стран, которые в нее пока не входят, но разделяют евразийские ценности. Киносессия призвана поддержать кинематограф, который помогает формировать у молодежи традиционные духовно нравственные ориентиры и воспитывает уважение к истории, традициям и культуре стран, разделяющих евразийские ценности», — сообщили в пресс-службе.