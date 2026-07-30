«Бриллиантовая бабочка» проведет международную кинематографическую сессию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский фонд культуры (РФК) формирует состав участников международной кинематографической сессии «Творчество, которое объединяет», она пройдет в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка» с 19 октября по 13 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФК.
«Отбор проводится по приглашению Российского фонда культуры среди кинематографистов из стран — участниц Евразийской академии кинематографических искусств, а также из стран, которые в нее пока не входят, но разделяют евразийские ценности. Киносессия призвана поддержать кинематограф, который помогает формировать у молодежи традиционные духовно нравственные ориентиры и воспитывает уважение к истории, традициям и культуре стран, разделяющих евразийские ценности», — сообщили в пресс-службе.
Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина напомнила, что международная киносессия состоится уже второй раз.
«Это возможность для нового поколения кинематографистов заявить о себе, поработать с признанными мастерами и внести свой вклад в развитие евразийского культурного пространства. Мы ищем искренние, человечные истории, которые способны объединять людей вне зависимости от границ и языков», — отметила она.
Программа рассчитана на молодых кинематографистов. Их ждут шесть мастер-классов, работа над собственным трехминутным проектом под руководством признанных мастеров российского кино и показ готовых работ перед публикой. Ключевая тема киносессии — «Творчество, которое объединяет» — поможет раскрыть суть историй, способных сближать людей, невзирая на границы между странами.
Отбор заявок продлится до 5 сентября 2026 года. По его итогам экспертный совет выберет 10 участников из разных стран. Список участников будет опубликован 15 сентября 2026 года на официальном сайте Евразийской академии кинематографических искусств.
О сессии
В 2025 году на базе Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова уже проходила киносессия «Творчество объединяет» для кинематографистов из разных стран. Проект объединил 10 участников из Индонезии, Кубы, Пакистана, Турции, Казахстана, Белоруссии, Армении и Узбекистана. Под руководством ведущих мастеров российского кинематографа они создали собственные трехминутные проекты, которые представили широкой общественности на открытом показе.
Проект реализует Российский фонд культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на базе Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.