Variety: «Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в США в сентябре

Лента вышла на российские экраны 25 января 2024 года. Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной растянулась на пять лет, бюджет составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, этот фильм не является прямой экранизацией романа. Картина стала лучшей по мнению жюри 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получила награды во всех семи номинациях, в которых была представлена.