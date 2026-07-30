Variety: «Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в США в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат в конце сентября. Об этом сообщил журнал Variety.
После длительного судебного разбирательства, как отмечает издание, начало проката было намечено на 18 сентября. К настоящему моменту все правовые вопросы, препятствовавшие выходу фильма в США, урегулированы.
Помимо Соединенных Штатов, лента уже демонстрировалась в нескольких странах Европы, включая Австрию, Германию, Италию, Францию и Швецию.
В августе 2025-го продюсер картины Игорь Толстунов на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино «Короче» рассказал ТАСС, что фильм «Мастер и Маргарита» собрал в зарубежном прокате за первый квартал того года €1,5 млн.
Лента вышла на российские экраны 25 января 2024 года. Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной растянулась на пять лет, бюджет составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, этот фильм не является прямой экранизацией романа. Картина стала лучшей по мнению жюри 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получила награды во всех семи номинациях, в которых была представлена.