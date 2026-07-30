Граждане Советского Союза слушали музыку американских исполнителей, читали книги писателей из США и, конечно, были знакомы с американским кино. Имена звезд немого кинематографа Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда были хорошо известны отечественным зрителям. В 1927 году в СССР даже вышел фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», также известный под длинным названием «Повесть о том, как поссорились Дуглас Фэрбенкс с Игорем Ильинским из-за Мэри Пикфорд», с участием звезд американского кино и совсем юного Игоря Ильинского в главной роли. Даже после начала холодной войны на советских экранах регулярно появлялись выдающиеся американские фильмы, неизменно пользовавшиеся большим успехом у публики.