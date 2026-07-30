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Несмотря на холодную войну: 7 голливудских фильмов, покоривших СССР

Настоящему искусству железный занавес не помеха. Сделали подборку самых кассовых фильмов США в советском прокате
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма В джазе только девушки
Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Вторая половина XX века прошла под знаком противостояния двух супердержав — Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Ракеты стояли на боевом дежурстве, дипломаты разыгрывали многоходовые комбинации, а простые граждане с недоверием посматривали в сторону вероятного противника. Но даже в таких непростых условиях культурный обмен между СССР и США не прекращался.

Граждане Советского Союза слушали музыку американских исполнителей, читали книги писателей из США и, конечно, были знакомы с американским кино. Имена звезд немого кинематографа Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда были хорошо известны отечественным зрителям. В 1927 году в СССР даже вышел фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», также известный под длинным названием «Повесть о том, как поссорились Дуглас Фэрбенкс с Игорем Ильинским из-за Мэри Пикфорд», с участием звезд американского кино и совсем юного Игоря Ильинского в главной роли. Даже после начала холодной войны на советских экранах регулярно появлялись выдающиеся американские фильмы, неизменно пользовавшиеся большим успехом у публики.

«Серенада солнечной долины»

Кадр из фильма Серенада солнечной долины
Кадр из фильма «Серенада солнечной долины»

Музыкальный фильм «Серенада солнечной долины» снимался как легкая рождественская комедия, ненавязчиво рекламировавшая новый горнолыжный курорт. Однако благодаря обаянию исполнительницы главной роли Сони Хени и зажигательной музыке Гленна Миллера картина стала культовой и завоевала любовь зрителей далеко за пределами США.

Впервые «Серенада солнечной долины» добралась до Советского Союза еще в 1944 году, а повторный прокат состоялся в 1961 году. Всего было продано более 54 миллионов билетов. Советские зрители с интересом отмечали, что американцы тоже любят кататься на санях, запряженных тройкой лошадей, купаться в проруби и ходить на лыжах. А самые внимательные модники даже срисовывали с экрана фасоны костюмов, ставших впоследствии основой стиляжьей моды.

«Тарзан: Человек-обезьяна»

Кадр из фильма Тарзан: Человек-обезьяна
Кадр из фильма «Тарзан: Человек-обезьяна»

Если кто-то считает, что масштабные кинофраншизы появились лишь в эпоху «Сумерек» и «Голодных игр», значит, он просто не знаком с американской киносагой о Тарзане. Еще в 1932 году кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила приключенческий фильм «Тарзан: Человек-обезьяна» с олимпийским чемпионом по плаванию Джонни Вайсмюллером в главной роли. Впоследствии актер снялся еще в двенадцати фильмах о Тарзане, некоторые из которых были показаны и в СССР.

Настоящим годом Тарзана в Советском Союзе стал 1952-й. На экраны одновременно вышли первый фильм серии, а также более поздние «Спасение Тарзана», «Приключения Тарзана в Нью-Йорке» и «Тарзан находит сына». Все четыре картины стали безоговорочными лидерами проката, собрав в общей сложности более 160 миллионов зрителей.

«Седьмое путешествие Синдбада»

Кадр из фильма Седьмое путешествие Синдбада
Кадр из фильма «Седьмое путешествие Синдбада»

Эпическое фэнтези Натана Юрана «Седьмое путешествие Синдбада», основанное на сказках из «Тысячи и одной ночи», вышло на экраны американских кинотеатров в 1958 году. Фильм отличался новаторскими для своего времени спецэффектами, получил благожелательные отзывы критиков и многократно окупился в прокате. Позднее появились еще два продолжения, а также фэнтези-фильм «Джек — убийца великанов», в котором продюсер Эдвард Смолл, впечатленный успехом «Синдбада», вновь собрал режиссера и исполнителей ключевых ролей оригинальной картины.

До Советского Союза фильм добрался с опозданием всего на два года, что по тем временам считалось обычной практикой. Отечественные зрители тепло приняли американскую картину, а в 1977 году ее вновь выпустили в прокат. В общей сложности «Седьмое путешествие Синдбада» посмотрели около 62 миллионов советских зрителей, обеспечив ленте львиную долю мировых кассовых сборов.

«Великолепная семерка»

Кадр из фильма Великолепная семерка
Кадр из фильма «Великолепная семерка»

Вестерн «Великолепная семерка» — американская адаптация классики японского кино, исторической драмы Акиры Куросавы «Семь самураев». Фильм примечателен не только звездным актерским составом — Юлом Бриннером, Стивом Маккуином и тогда еще начинающим Чарльзом Бронсоном, — но и музыкой Элмера Бернстайна, удостоенной номинации на премию «Оскар».

На родине «Великолепная семерка» провалилась в прокате, зато советские зрители были иного мнения. История о ковбоях, вставших на защиту простых мексиканских крестьян, стала одним из главных кинохитов 1962 года, собрав около 67 миллионов зрителей.

«В джазе только девушки»

Кадр из фильма В джазе только девушки
Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Искрометная комедия Билли Уайлдера «В джазе только девушки» с неподражаемой Мэрилин Монро входит в число лучших фильмов всех времен. С ее популярностью может поспорить разве что прозвучавшая в картине песня I Wanna Be Loved by You. Она была записана еще в 1928 году, однако сегодня прочно ассоциируется именно с исполнением Монро.

До СССР фильм добирался долгих семь лет. Для советского проката картине дали более целомудренное название, а также вырезали несколько сцен, которые сочли не соответствующими нормам советской морали. Однако это не помешало фильму завоевать любовь зрителей. «В джазе только девушки» стал лидером проката 1966 года, собрав у экранов без малого 78 миллионов человек.

«Золото Маккенны»

Кадр из фильма «Золото Маккенны»
Кадр из фильма «Золото Маккенны»

В 1969 году на американские экраны вышел вестерн Дж. Ли Томпсона «Золото Маккенны» о поисках затерянного каньона апачей, доверху набитого золотом. Главную роль исполнил Грегори Пек — звезда фильмов «Римские каникулы» и «Убить пересмешника». Ради дополнительной рекламы Томпсон пригласил нескольких студентов-кинематографистов снять короткометражные фильмы о съемках картины. Среди них оказался молодой, но уже подававший большие надежды Джордж Лукас. Однако даже этот ход не спас ленту от кассового провала.

Зато в Советском Союзе история повторила судьбу «Великолепной семерки». Не вызвав особого энтузиазма у американской публики, фильм стал настоящим хитом советского проката. Дикие каньоны, легенда о несметных сокровищах и сцена купания обнаженной Джули Ньюмар привлекли в кинотеатры около 63 миллионов зрителей.

«Спартак»

Кадр из фильма Спартак
Кадр из фильма «Спартак»

Пеплум Стэнли Кубрика «Спартак» с Кирком Дугласом и Лоуренсом Оливье стал одной из вершин эпохи масштабных исторических фильмов. Картина получила четыре премии «Оскар» и множество других престижных наград, однако в американском прокате выступила не так успешно, как ожидали создатели. При бюджете и рекламных расходах в 25 миллионов долларов — рекордной сумме для своего времени — фильм собрал около 60 миллионов.

Дополнительные споры вокруг картины вызвало участие сценариста Далтона Трамбо. За десять лет до выхода фильма он оказался в «черном списке» Голливуда из-за подозрений в симпатиях к коммунистам, и лишь благодаря принципиальной позиции Кирка Дугласа его имя вновь появилось в титрах.

В СССР, где почти в каждом крупном городе существовала спортивная команда под названием «Спартак», фильм о предводителе восстания рабов пользовался бешеной популярностью. В советский прокат картина вышла в 1967 году — спустя семь лет после мировой премьеры — и заняла третье место среди самых кассовых фильмов года, уступив лишь «Свадьбе в Малиновке» и «Кавказской пленнице». Всего «Спартака» посмотрел 61 миллион советских зрителей.