Вторая половина XX века прошла под знаком противостояния двух супердержав — Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Ракеты стояли на боевом дежурстве, дипломаты разыгрывали многоходовые комбинации, а простые граждане с недоверием посматривали в сторону вероятного противника. Но даже в таких непростых условиях культурный обмен между СССР и США не прекращался.
Граждане Советского Союза слушали музыку американских исполнителей, читали книги писателей из США и, конечно, были знакомы с американским кино. Имена звезд немого кинематографа Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда были хорошо известны отечественным зрителям. В 1927 году в СССР даже вышел фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», также известный под длинным названием «Повесть о том, как поссорились Дуглас Фэрбенкс с Игорем Ильинским из-за Мэри Пикфорд», с участием звезд американского кино и совсем юного Игоря Ильинского в главной роли. Даже после начала холодной войны на советских экранах регулярно появлялись выдающиеся американские фильмы, неизменно пользовавшиеся большим успехом у публики.
«Серенада солнечной долины»
Музыкальный фильм «Серенада солнечной долины» снимался как легкая рождественская комедия, ненавязчиво рекламировавшая новый горнолыжный курорт. Однако благодаря обаянию исполнительницы главной роли Сони Хени и зажигательной музыке Гленна Миллера картина стала культовой и завоевала любовь зрителей далеко за пределами США.
Впервые «Серенада солнечной долины» добралась до Советского Союза еще в 1944 году, а повторный прокат состоялся в 1961 году. Всего было продано более 54 миллионов билетов. Советские зрители с интересом отмечали, что американцы тоже любят кататься на санях, запряженных тройкой лошадей, купаться в проруби и ходить на лыжах. А самые внимательные модники даже срисовывали с экрана фасоны костюмов, ставших впоследствии основой стиляжьей моды.
«Тарзан: Человек-обезьяна»
Если кто-то считает, что масштабные кинофраншизы появились лишь в эпоху «Сумерек» и «Голодных игр», значит, он просто не знаком с американской киносагой о Тарзане. Еще в 1932 году кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила приключенческий фильм «Тарзан: Человек-обезьяна» с олимпийским чемпионом по плаванию Джонни Вайсмюллером в главной роли. Впоследствии актер снялся еще в двенадцати фильмах о Тарзане, некоторые из которых были показаны и в СССР.
Настоящим годом Тарзана в Советском Союзе стал 1952-й. На экраны одновременно вышли первый фильм серии, а также более поздние «Спасение Тарзана», «Приключения Тарзана в Нью-Йорке» и «Тарзан находит сына». Все четыре картины стали безоговорочными лидерами проката, собрав в общей сложности более 160 миллионов зрителей.
«Седьмое путешествие Синдбада»
Эпическое фэнтези Натана Юрана «Седьмое путешествие Синдбада», основанное на сказках из «Тысячи и одной ночи», вышло на экраны американских кинотеатров в 1958 году. Фильм отличался новаторскими для своего времени спецэффектами, получил благожелательные отзывы критиков и многократно окупился в прокате. Позднее появились еще два продолжения, а также фэнтези-фильм «Джек — убийца великанов», в котором продюсер Эдвард Смолл, впечатленный успехом «Синдбада», вновь собрал режиссера и исполнителей ключевых ролей оригинальной картины.
До Советского Союза фильм добрался с опозданием всего на два года, что по тем временам считалось обычной практикой. Отечественные зрители тепло приняли американскую картину, а в 1977 году ее вновь выпустили в прокат. В общей сложности «Седьмое путешествие Синдбада» посмотрели около 62 миллионов советских зрителей, обеспечив ленте львиную долю мировых кассовых сборов.
«Великолепная семерка»
Вестерн «Великолепная семерка» — американская адаптация классики японского кино, исторической драмы Акиры Куросавы «Семь самураев». Фильм примечателен не только звездным актерским составом — Юлом Бриннером, Стивом Маккуином и тогда еще начинающим Чарльзом Бронсоном, — но и музыкой Элмера Бернстайна, удостоенной номинации на премию «Оскар».
На родине «Великолепная семерка» провалилась в прокате, зато советские зрители были иного мнения. История о ковбоях, вставших на защиту простых мексиканских крестьян, стала одним из главных кинохитов 1962 года, собрав около 67 миллионов зрителей.
«В джазе только девушки»
Искрометная комедия Билли Уайлдера «В джазе только девушки» с неподражаемой Мэрилин Монро входит в число лучших фильмов всех времен. С ее популярностью может поспорить разве что прозвучавшая в картине песня I Wanna Be Loved by You. Она была записана еще в 1928 году, однако сегодня прочно ассоциируется именно с исполнением Монро.
До СССР фильм добирался долгих семь лет. Для советского проката картине дали более целомудренное название, а также вырезали несколько сцен, которые сочли не соответствующими нормам советской морали. Однако это не помешало фильму завоевать любовь зрителей. «В джазе только девушки» стал лидером проката 1966 года, собрав у экранов без малого 78 миллионов человек.
«Золото Маккенны»
В 1969 году на американские экраны вышел вестерн Дж. Ли Томпсона «Золото Маккенны» о поисках затерянного каньона апачей, доверху набитого золотом. Главную роль исполнил Грегори Пек — звезда фильмов «Римские каникулы» и «Убить пересмешника». Ради дополнительной рекламы Томпсон пригласил нескольких студентов-кинематографистов снять короткометражные фильмы о съемках картины. Среди них оказался молодой, но уже подававший большие надежды Джордж Лукас. Однако даже этот ход не спас ленту от кассового провала.
Зато в Советском Союзе история повторила судьбу «Великолепной семерки». Не вызвав особого энтузиазма у американской публики, фильм стал настоящим хитом советского проката. Дикие каньоны, легенда о несметных сокровищах и сцена купания обнаженной Джули Ньюмар привлекли в кинотеатры около 63 миллионов зрителей.
«Спартак»
Пеплум Стэнли Кубрика «Спартак» с Кирком Дугласом и Лоуренсом Оливье стал одной из вершин эпохи масштабных исторических фильмов. Картина получила четыре премии «Оскар» и множество других престижных наград, однако в американском прокате выступила не так успешно, как ожидали создатели. При бюджете и рекламных расходах в 25 миллионов долларов — рекордной сумме для своего времени — фильм собрал около 60 миллионов.
Дополнительные споры вокруг картины вызвало участие сценариста Далтона Трамбо. За десять лет до выхода фильма он оказался в «черном списке» Голливуда из-за подозрений в симпатиях к коммунистам, и лишь благодаря принципиальной позиции Кирка Дугласа его имя вновь появилось в титрах.
В СССР, где почти в каждом крупном городе существовала спортивная команда под названием «Спартак», фильм о предводителе восстания рабов пользовался бешеной популярностью. В советский прокат картина вышла в 1967 году — спустя семь лет после мировой премьеры — и заняла третье место среди самых кассовых фильмов года, уступив лишь «Свадьбе в Малиновке» и «Кавказской пленнице». Всего «Спартака» посмотрел 61 миллион советских зрителей.