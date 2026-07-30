11 августа 2026 года Владиславу исполнится 31 год. Несмотря на растущую популярность, актер по-прежнему не женат и, судя по всему, не торопится менять этот статус. Личную жизнь Ценев предпочитает не афишировать. В 2024 году он признался, что тяжело переживал расставание после шести лет отношений, а справиться с этим периодом ему вновь помогла психотерапия.