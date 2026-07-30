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Что известно о жгучем гусаре из «Истории его служанки»: 7 фактов из жизни Владислава Ценева

Роль обаятельного гусара в «Истории его служанки» принесла Владиславу Ценеву новую волну популярности. Собрали семь интересных фактов из его жизни
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала История его служанки
Кадр из сериала «История его служанки»

Подражал Николаю Расторгуеву

Владислав родился 11 августа 1995 года в Уфе. По знаку зодиака он Лев и, как сам признается, с детства любил быть в центре внимания. В интервью актер рассказывал, что уже с четырех лет устраивал для родных домашние концерты. Особенно ему нравилось изображать солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Кадр из сериала Медиатор
Кадр из сериала «Медиатор»

Родственники советовали отдать мальчика в театральную студию, однако родители не спешили связывать будущее сына с актерской профессией.

Мечтал стать журналистом

Кадр из фильма Реплика
Кадр из фильма «Реплика»

Примерно до седьмого класса Владислав Ценев был почти отличником и серьезно занимался спортом. Но затем школьная программа перестала его увлекать, и все свободное время он посвящал творчеству: пел, танцевал и участвовал практически во всех школьных мероприятиях.

После выпуска по настоянию родителей Ценев поступил в авиационный университет, однако уже через полгода бросил учебу, поняв, что выбрал не свое дело. Тогда Влад мечтал стать тележурналистом и ориентировался на Владимира Познера. А попробовать силы в актерской профессии его убедила девушка, с которой он тогда встречался.

Чуть не лишился ноги

Кадр из сериала Александр I
Кадр из сериала «Александр I»

Поступить в театральный удалось лишь со второй попытки. Владислав стал студентом Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). На прослушивание он пришел на костылях — незадолго до экзаменов серьезно травмировал колено.

После вступительных испытаний юноша вернулся в Уфу и обратился к врачам. Как оказалось, очень вовремя: промедли он еще несколько дней, ногу пришлось бы ампутировать. Именно во время лечения Ценев узнал, что его приняли в РГИСИ.

Переломил в себе «хорошего мальчика»

Кадр из сериала Жить жизнь
Кадр из сериала «Жить жизнь»

Воспитание, которое дали Владу родители, поначалу стало для него профессиональной проблемой. Актер признавался, что природная интеллигентность и деликатность долго не позволяли ему повышать голос на сцене или проявлять агрессию по отношению к партнеру во время этюдов.

Переломный момент наступил после жесткого разговора с мастером курса, который потребовал наконец «достать темперамент». Именно тогда, по словам Ценёва, в нем проснулся артист с сильным голосом и ярким характером. Неудивительно, что сегодня актер особенно любит играть отрицательных персонажей.

Три года боролся с депрессией

Кадр из сериала Красная Поляна
Кадр из сериала «Красная Поляна»

Внутренние перемены, через которые Владислав прошел во время учебы, дались ему тяжело. Актер признавался, что впал в глубокую депрессию и выбирался из этого состояния около трех лет.

Сегодня Ценёв регулярно посещает психолога и не скрывает этого. Более того, в интервью он советует не бояться обращаться за профессиональной помощью и серьезно относиться к своему психологическому состоянию.

Дошел до Каннского кинофестиваля

Кадр из сериала Чужие деньги
Кадр из сериала «Чужие деньги»

Известность пришла к Владиславу в 2019 году после роли в сериале «Кухня. Война за отель». Затем последовали проекты «Жить жизнь», «Медиатор», «Александр I», «Капитанская дочка», «Мошенник. История клоуна», «К себе нежно», «Реплика» и «Семейное счастье».

В 2024 году актер уже позировал фотографам на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Сегодня в его фильмографии — более двадцати работ.

Не спешит жениться

Владислав Ценев
Владислав Ценев

11 августа 2026 года Владиславу исполнится 31 год. Несмотря на растущую популярность, актер по-прежнему не женат и, судя по всему, не торопится менять этот статус. Личную жизнь Ценев предпочитает не афишировать. В 2024 году он признался, что тяжело переживал расставание после шести лет отношений, а справиться с этим периодом ему вновь помогла психотерапия.

В свое время в прессе обсуждали возможный роман Ценева с актрисой Катериной Ковальчук (ныне — женой Гарика Харламова). Поводом для слухов стали их совместные фотографии в социальных сетях. Однако эта версия быстро потеряла актуальность: вскоре Катерина вышла замуж за Харламова.