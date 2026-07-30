Подражал Николаю Расторгуеву
Владислав родился 11 августа 1995 года в Уфе. По знаку зодиака он Лев и, как сам признается, с детства любил быть в центре внимания. В интервью актер рассказывал, что уже с четырех лет устраивал для родных домашние концерты. Особенно ему нравилось изображать солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.
Родственники советовали отдать мальчика в театральную студию, однако родители не спешили связывать будущее сына с актерской профессией.
Мечтал стать журналистом
Примерно до седьмого класса Владислав Ценев был почти отличником и серьезно занимался спортом. Но затем школьная программа перестала его увлекать, и все свободное время он посвящал творчеству: пел, танцевал и участвовал практически во всех школьных мероприятиях.
После выпуска по настоянию родителей Ценев поступил в авиационный университет, однако уже через полгода бросил учебу, поняв, что выбрал не свое дело. Тогда Влад мечтал стать тележурналистом и ориентировался на Владимира Познера. А попробовать силы в актерской профессии его убедила девушка, с которой он тогда встречался.
Чуть не лишился ноги
Поступить в театральный удалось лишь со второй попытки. Владислав стал студентом Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). На прослушивание он пришел на костылях — незадолго до экзаменов серьезно травмировал колено.
После вступительных испытаний юноша вернулся в Уфу и обратился к врачам. Как оказалось, очень вовремя: промедли он еще несколько дней, ногу пришлось бы ампутировать. Именно во время лечения Ценев узнал, что его приняли в РГИСИ.
Переломил в себе «хорошего мальчика»
Воспитание, которое дали Владу родители, поначалу стало для него профессиональной проблемой. Актер признавался, что природная интеллигентность и деликатность долго не позволяли ему повышать голос на сцене или проявлять агрессию по отношению к партнеру во время этюдов.
Переломный момент наступил после жесткого разговора с мастером курса, который потребовал наконец «достать темперамент». Именно тогда, по словам Ценёва, в нем проснулся артист с сильным голосом и ярким характером. Неудивительно, что сегодня актер особенно любит играть отрицательных персонажей.
Три года боролся с депрессией
Внутренние перемены, через которые Владислав прошел во время учебы, дались ему тяжело. Актер признавался, что впал в глубокую депрессию и выбирался из этого состояния около трех лет.
Сегодня Ценёв регулярно посещает психолога и не скрывает этого. Более того, в интервью он советует не бояться обращаться за профессиональной помощью и серьезно относиться к своему психологическому состоянию.
Дошел до Каннского кинофестиваля
Известность пришла к Владиславу в 2019 году после роли в сериале «Кухня. Война за отель». Затем последовали проекты «Жить жизнь», «Медиатор», «Александр I», «Капитанская дочка», «Мошенник. История клоуна», «К себе нежно», «Реплика» и «Семейное счастье».
В 2024 году актер уже позировал фотографам на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Сегодня в его фильмографии — более двадцати работ.
Не спешит жениться
11 августа 2026 года Владиславу исполнится 31 год. Несмотря на растущую популярность, актер по-прежнему не женат и, судя по всему, не торопится менять этот статус. Личную жизнь Ценев предпочитает не афишировать. В 2024 году он признался, что тяжело переживал расставание после шести лет отношений, а справиться с этим периодом ему вновь помогла психотерапия.
В свое время в прессе обсуждали возможный роман Ценева с актрисой Катериной Ковальчук (ныне — женой Гарика Харламова). Поводом для слухов стали их совместные фотографии в социальных сетях. Однако эта версия быстро потеряла актуальность: вскоре Катерина вышла замуж за Харламова.